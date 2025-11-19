Дъждът продължава и днес: Опасност от локални наводнения

Ще се задържи облачно с валежи от дъжд, значителни по количество на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи.

На по-малко места и по-малко по количество ще са валежите в северозападните райони.

В югоизточните райони и на север от планините ще продължи да духа временно силен южен вятър и там максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в останалата част от страната от 7° в северозападните райони до 15° в югозападните, в София около 12°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, на повече места по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток по южното крайбрежие, където ще се задържи почти без валежи.

Максималните температури ще бъдат от 15°-16° по Северното Черноморие до 21° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество в масивите в Югозападна България и в централните и източните райони от Стара планина.

Сняг ще вали над 2000 метра. Почти без валежи ще бъде в Странджа и Сакар. Ще продължи да духа силен, по високите и открити части бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра около 4°.

През следващите дни температурите в страната ще останат в широки граници, минималните ще са от 6°-7° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а максималните от 10°-12° на места в Западна България до 20°-21° в Източна.

До неделя ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Валежите ще са по-малко като количество и на по-малко места, главно в западните райони и в Рило-Родопската област. В Източна България вятърът ще остане умерен, през почивните дни и временно силен, от юг. В котловините в Западна България временно ще стихва и там ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.

В неделя вероятността за валежи от дъжд на повече места и повече като количество се увеличава. Минималните температури ще бъдат от 4°-9° в Западна България до 10°-12° в Източна, а максималните между 10° и 15°, в Източна до 19°-20°.