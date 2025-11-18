БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кирил Десподов: Да се надяваме, че нещата ще тръгнат в положителна посока

от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
Чете се за: 01:37 мин.
Български футбол
Капитанът на България разкри, че е играл с лека контузия при успеха над Грузия.

кирил десподов надяваме нещата тръгнат положителна посока
Капитанът на България Кирил Десподов е обнадежден, че националният отбор е способен да постигне серия от положителни резултати след успеха над Грузия.

"Лъвовете" завършиха световните квалификации с домакинска победа над Грузия с 2:1.

"Играхме компактно. Добре бяхме стиковани в защита и изчаквахме моментите си на контраатака. Щастлив съм, че отбелязахме два гола и взехме три точки. Преди да излезем на терена си казахме, че играем за нашата чест. Показахме, че можем. В мача с Турция се видя, че можем да играем футбол, когато сме освободени. Днес се справихме по-добър начин. Надявам се, че това е бъдещето. Да се надяваме, че нещата ще тръгнат в положителна посока. Всички го искаме. Тези квалификации бяха много трудни, защото съперниците са от световна класа", сподели той в интервю за БНТ.

Нападателят разкри, че е играл с лека контузия и отличи партньорите си в атака - Георги Русев и Здравко Димитров.

"Добре съм чисто здравословно. Натрупаха ми се доста мачове. Имах лек дискомфорт отзад в лявото бедро. Харесва ми партньорството с Георги Русев и Здравко Димитров. Справят се по добър начин и играят добре по фланговете", допълни офанзивният играч.

Вижте цялото интервю във видеото.

България прекъсна негативната серия с победа над Грузия
България прекъсна негативната серия с победа над Грузия
"Лъвовете" прикючиха световните квалификации с домакински успех.
Чете се за: 02:17 мин.
