ИЗВЕСТИЯ

Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а...
Чете се за: 00:52 мин.
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на...
Чете се за: 00:25 мин.
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Премиера на "Социално силните": Филм за учениците на физика Теодосий Теодосиев - Тео

Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Новият документален филм на режисьора Николай Василев

"Социално силните" - така се казва новият документален филм на режисьора Николай Василев, чиято премиера беше тази вечер в кино "Люмиер".

Лентата е продължение на филма "Формулата на Тео" и представя успехите на неговите ученици в световната наука.

И поставя въпроса кога и по какъв начин личният успех се връща обратно като принос за цялото общество.

Кадрите са заснети в САЩ, Австрия, Германия и България.

Филмът е част от афиша на "Киномания" и е осъществен с подкрепата на БНТ и Националния филмов център.

"Успехът - това е човек да успее да реализира таланта на възможностите си. Добре би било да попаднат на подходящи родители, на подходящи учители, подходящи професори в университета и подходяща обществена среда, за да може даденото да се умножи по много", заяви Теодосий Теодосиев, учител по физика и приложна математика.

"Формулата на Тео е никога не се отказвай, следвай мечтите си и ще успееш", допълни инж. д-р Петко Динев, ученик на Теодосий Теодосиев.

"Социално силните не са тези, които черпят само енергията на обществото, а тези които могат да дадат", коментира Николай Василев, режисьор.

Автор: Ивана Милева

#физик #документален филм #Теодосий Теодосиев #ученици #филм #БНТ

