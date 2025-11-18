Премиера на "Социално силните": Филм за учениците на физика Теодосий Теодосиев - Тео

"Социално силните" - така се казва новият документален филм на режисьора Николай Василев, чиято премиера беше тази вечер в кино "Люмиер".



Лентата е продължение на филма "Формулата на Тео" и представя успехите на неговите ученици в световната наука.

И поставя въпроса кога и по какъв начин личният успех се връща обратно като принос за цялото общество.

Кадрите са заснети в САЩ, Австрия, Германия и България.

Филмът е част от афиша на "Киномания" и е осъществен с подкрепата на БНТ и Националния филмов център.

"Успехът - това е човек да успее да реализира таланта на възможностите си. Добре би било да попаднат на подходящи родители, на подходящи учители, подходящи професори в университета и подходяща обществена среда, за да може даденото да се умножи по много", заяви Теодосий Теодосиев, учител по физика и приложна математика. "Формулата на Тео е никога не се отказвай, следвай мечтите си и ще успееш", допълни инж. д-р Петко Динев, ученик на Теодосий Теодосиев. "Социално силните не са тези, които черпят само енергията на обществото, а тези които могат да дадат", коментира Николай Василев, режисьор.

Автор: Ивана Милева