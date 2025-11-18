БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Румен Спецов освободи председателя на УС на...
България изпраща най-слабия си квалификационен цикъл от много време насам

Цифрите показват, че с всеки следващ квалификационен цикъл събираме по-малко точки, реализираме по-малко попадения, а головата ни разлика става все по-неприятна за гледане.

Български национален отбор по футбол за мъже
Снимка: Startphoto.bg
22-ма. Това е общият брой на играчите на терена в хода на един футболен мач. За България обаче числото 22 символизира и още нещо – годините, в които страната ни не е участвала на голям футболен форум.

Световното първенство през 2026-а отново ще премине без родно участие, но на пръв поглед това изглежда като най-малкия проблем. "Трикольорите" изпращат една от най-лошите си квалификационни кампании за Мондиал, като сме заплашени от угрозата за първи път да завършим без победа от 70 години насам. Поражение от Грузия тази вечер ще маркира и едва втория случай, в който националният ни тим губи всичките си срещи в пресявките, като първият датира от дебютните изобщо квалификации за световно първенство - за това в Италия през 1934-та година.

За последно "лъвовете" бяха част от Мондиал 98 във Франция, като в следващите години най-голямата футболна сцена се по-вече се отдалечаваше от нас. За справка в битката за участие на шампионата в Япония и Южна Корея през 2002-а събираме 17 точки и до последно сме в играта за място на първенството, но всичко приключва с злополучното поражение с 0:6 като гост на Чехия.

Четири години по-късно пропускаме Мондиала в Германия, но завършваме квалификациите с актив от 15 пункта, като в група с Хърватия, Швеция, Унгария, Исландия и Малта финишираме на 3-о място. Не успяваме да се класираме и за световното първенство в Южна Африка, като дълго време се борим с Република Ирландия за 2-то място в предварителната група. В крайна сметка "детелините" се добират до баража след като събират 18 точки, а ние завършваме с 14, като на сметката си имаме 3 победи.

В квалификациите за следващите два Мондиала отново мерим сили с отбори като Италия, Дания, Чехия, Франция, Нидерландия и Швеция, но и двата пъти завършваме с по 13 пункта, като в онзи период трудно допускаме поражения, особено като домакин. Световното първенство в Катар през 2022 отново остана мираж, но дори тогава не загубихме половината от срещите и приключихме с 8 точки.

Фактите са ясни. С всеки следващ квалификационен цикъл събираме по-малко точки, реализираме по-малко попадения, а головата ни разлика става все по-неприятна за гледане. Напът сме да завършим настоящите квалификации без нито една спечелена точка, като дотук имаме само един отбелязан гол, при цели 18 допуснати, а тази вечер се изправяме срещу съперник, от който в последните години загубихме с 2:5 и 0:3. Независимо от развоя на мача срещу Грузия, България изпраща най-слабия си квалификационен цикъл от много време насам, който единствено затвърждава негативната тенденция през последния вече повече от четвърт век.

Вижте анализа по темата във видеото.

#Български национален отбор по футбол за мъже

