Росен Божинов: Надявам се да успеем да отбележим в този мач

Футболистът на националния отбор Росен Божинов коментира пред БНТ предстоящата квалификация с Грузия.

„Винаги е трудно в националния отбор. Грузия имат добър отбор, мога да кажа, но няма значение от обстоятелствата. Ние излизаме за победа. Трябва да направим повече удари към вратата и така да намерим баланса в атака, както второто полувреме срещу Турция. Надявам се да успеем да отбележим в този мач“, каза Божинов.