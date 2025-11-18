БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

Бюджет 2026: Разчетите бяха приети от ресорната комисия

Цветелина Катанска
Всичко от автора
Чете се за: 04:25 мин.
Работодатели и синдикати се обявиха срещу бюджета на Здравната каса

бюджетът 2026 година влиза обсъждане народното събрание
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Депутатите от бюджетната комисия към парламента приеха за първо четене трите основни бюджета - на Здравната каса, на държавното обществено осигуряване и на държавата. Бизнес и синдикати очаквано бяха на противоположно мнение, като в камък на раздора се превърна основно повишението на социалните осигуровки с 2 процентни пункта.

Бюджетът беше защитен от финансовия министър Теменужка Петкова, която отново припомни, че това не е най-добрата план сметка, но е възможната към момента.

Работодатели и синдикати се обявиха срещу бюджета на Здравната каса. Според синдикатите той не гарантира увеличение на заплатите на младите лекари, а според работодателите не предвижда реформи. Бюджетът на общественото осигуряване беше подкрепено от синдикатите, но сериозно разкритикувано отново от бизнеса.

Работодателските организации са изчислили, че от увеличаване на осигуровките с два процентни пункта се очакват над 600 млн. евро, което ще може да покрие само увеличението на пенсиите по швейцарското правило през юли.

"Ние умножаваме грешките. Защо наказваме два милиона и сто хиляди души работещи в реалния сектор, защо наказваме българските предприятия, които работят на светло", каза Добри Митрев, председател на БСК.

Бизнесът настоява за развързване на минималната заплата от средната, както и всички останали заплати, които са вързани с нея.

"Ние смятаме, че увеличаването на осигурителната вноска с 2 процентни пункта е поносимо за българския бизнес, за българските работодатели на фона на това което се очертава като картина в пенсионата ни система", коментира Теменужка Петкова, министър на финансите.

По думите на Петкова има опасност бюджетът да трансферира към НОИ все по-големи суми в противен случай.

"Увеличението за фонд "Пенсии" с 2 процента ние разглеждаме като първи стъпки в изпълнение на пътната карта за стабилизиране на солидарната пенсионна система", заяви Ася Гонева, председател на надзорния съвет на НОИ.

Социалният министър Борислав Гуцанов коментира със съжаление оставащите сравнително ниски заплати в страната.

"Някой може ли да живее с 1200 лв, 620 евро. Лично мое мнение - аз не считам, че бизнесът не може да бъде атрактивен поради ниско заплащане", каза Гуцанов.

От сдружението на общините в България обърнаха внимание, че от години говорят, че трябва да бъдат актуализирани данъчните оценки на имотите, защото от това губи както държавата така и местната власт.

"Данъчните оценки не са актуализирани от 2006 г., пазарната реалност е съвсем различна. Считаме, че тяхната актуализация не просто ще подобри приходите в общинските бюджети, но и ще допринесе за изсветляване на имотния сектор", каза Силвия Георгиева - Национално сдружение на общините в Република България.

Подуправителят на БНБ Петър Чобанов напомни на финансовото министерство, че е важно да помисли и как да бъде намален заложеният бюджетен дефицит, който и за 2026 година отново е заложен на 3%.

"Съветът, който даваме винаги е да не сме отвъд този ръб, а да положим някакви усилия за повишаване на ефективността, които да резултират в това да имаме по-нисък дифицит, който да отговаря на икономическото развитие", каза Чобанов.

По думите на Чобанов трябва да се помисли и за анализ на пенсионната система като се види каква част от нея е социална и каква отговаря на действителния принос на хората. Очаква се трите бюджета да бъдат гласувани на първо четене до края на седмицата в пленарна зала.

