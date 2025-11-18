Сестри се борят за място на Зимните олимпийски игри в три различни дисциплини

Три сестри от САЩ се борят за място на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина-Дампецо, при това в три отделни дисциплини.

Силният състезателен дух и изявеното още от ранна детска възраст съперничество между сестрите Макуга принуждава родителите им да вземат крайни мерки. Редица безобидни наглед игри като Монополи и морски шах били забранени, защото се превръщали в яростно съревнование между момичетата.

Родени и израснали в Парк Сити в щата Юта, трите сестри биват насочени от родителите си към зимните спортове, където да изразходват енергията си, а състезателният им дух бързо ги води и до успехи. Днес най-голямата, 24-годишната Сам, се бори за квота в ски скока. 23-годишната Лорън е една от американските надежди в алпийските ски, а най-малката Али, която е на 22 години, е насочила усилията си към фристайл ските в дисциплината „бабуни“.