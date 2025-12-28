Начало на ски сезона в Пампорово - пистите вече са отворени!

Ски зоната в Пампорово официално отвори и вече посреща първите скиори. Заради подходящите температури и натрупалия сняг, основните писти са подготвени и обработени, а машините продължават да работят, за да осигурят добри условия.

Към момента работят пистите 1, 1А, 6, 6А, 10 и 11, а при запазване на студеното време се очаква в следващите дни да заработят още трасета. В курорта има около 20 см естествен сняг, а оръдията за изкуствен сняг също помагат за поддържането на пистите.

Хотелите в Пампорово вече посрещат много гости, като най-много са българските туристи. Очакват се и първите групи чуждестранни посетители. Въпреки по-късния старт на сезона, настроението е зимно, а условията – подходящи за ски и сноуборд.