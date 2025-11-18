Френски плувци прекратиха опита си за преплуване на Атлантика

Френските плувци Матьо и Клое Витво са прекратили опита си да преплуват Атлантическия океан заради повреда на спомагателния кораб, която прави пътуването опасно. Двойката, която започна 3800-километворото плаване на 31 октомври е принудена да прекрати предизвикателството за поставяне на рекорд след едва 13 дни в океана.

Експедицията беше част от по-широката им мисия за повишаване на осведомеността за опазването на океаните и беше следена от над 100 000 ученици в училище с програма, включваща учебни планове и видеа. Въпреки че плуването беше прекратено, двойката увери последователите си, че образователната част от проекта ще продължи.