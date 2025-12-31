Музей на най-лошите подаръци отваря врати в Торонто

В Торонто отвори врати Музей за най-лошите коледни подаръци – място, където странните и нежелани подаръци получават „втори живот“. Експозицията е събрана с помощта на местни хора и творци, които са дарили или превърнали в изкуство подаръци, които иначе биха били забравени.

Сред най-обсъжданите експонати са триглава порцеланова кукла на 70 години и скулптура на зъбна протеза, направена и подарена от местен зъболекар. Една от кураторките, Стефани Ейвъри, казва, че приемат всякакви „лоши“ подаръци, защото това кое е лошо е субективно и зависи от човека, който го получава.

Изложбата се провежда за втора поредна година, а приходите от продажбата на „лоши подаръци“ отиват за благотворителност.