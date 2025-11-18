Ученик от Варна е задържан за разпространение на опиат

Ученик от елитна гимназия във Варна е задържан за разпространение на синтетичен опиат, предназначен за вейпове. Тийнейджърът е продавал стоката в и около училището. Това не е първият такъв случай. Заради зачестилите подобни прояви полицията осигурява засилено присъствие около училищата.

Министерствата на здравеопазването и социалната политика предупреждават за 30% увеличение на употребата на наркотици през последните 4 години. Страната ни не е изключение от общата картина – най-малко 15 милиона тийнейджъри на възраст 13-15 години използват електронни цигари по целия свят.