Градският транспорт в София с нощно движение за Нова година

На 31.12.2025 г. от 23:30 ч. до 04:30 ч. на 01.01.2026 г. се организира нощно движение на столичния градски транспорт по следните линии и на следните интервали:

Трамвайни линии:

№ 5 на 30 минути

№ 7 на 40 минути

№ 10 на 60 минути

№ 11 на 60 минути

№ 18 на 60 минути

№ 20 на 50 минути

№ 22 на 50 минути

№ 27 на 40 минути

Тролейбусни линии:

№ 1 на 50 минути

№ 2 на 50 минути

№ 7 на 50 минути

№ 9 на 70 минути

Автобусни линии:

№ 72 на 50 минути

№ 73 на 75 минути

№ 83 на 65 минути

№ 85 на 70 минути

Метро:

линии 1, 2 и 4 – от 17 до 34 минути

линия 3 – на 20 минути

Мярката цели да улесни придвижването на столичани и гости на града в празничната нощ и да осигури по-безопасно прибиране след новогодишните тържества. Столичният транспорт призовава пътниците да планират пътуванията си предварително и да се съобразяват с интервалите на движение.