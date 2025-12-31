Градският транспорт в София с нощно движение за Нова година

На 31.12.2025 г. от 23:30 ч. до 04:30 ч. на 01.01.2026 г. се организира нощно движение на столичния градски транспорт по следните линии и на следните интервали:
Трамвайни линии:
№ 5 на 30 минути
№ 7 на 40 минути
№ 10 на 60 минути
№ 11 на 60 минути
№ 18 на 60 минути
№ 20 на 50 минути
№ 22 на 50 минути
№ 27 на 40 минути
Тролейбусни линии:
№ 1 на 50 минути
№ 2 на 50 минути
№ 7 на 50 минути
№ 9 на 70 минути
Автобусни линии:
№ 72 на 50 минути
№ 73 на 75 минути
№ 83 на 65 минути
№ 85 на 70 минути
Метро:
линии 1, 2 и 4 – от 17 до 34 минути
линия 3 – на 20 минути
Мярката цели да улесни придвижването на столичани и гости на града в празничната нощ и да осигури по-безопасно прибиране след новогодишните тържества. Столичният транспорт призовава пътниците да планират пътуванията си предварително и да се съобразяват с интервалите на движение.