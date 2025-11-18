БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зеленски в Испания: Договаря се значителна военна помощ за Украйна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Запази

Украинският президент се срещна с испанския крал Фелипе VI

Зеленски Испания крал Фелипе
Снимка: БТА
Слушай новината

След Гърция и Франция украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Испания. Очаква се Мадрид да обяви значителен пакет военна помощ за Киев. Обсъжда се и сътрудничеството във военната сфера.

Украинският президент Володимир Зеленски вече се срещна с испанския крал Фелипе VI. Тази вечер са разговорите му с испанския министър-председател Педро Санчес.

След срещата е предвидена пресконференция, на която ще станат известни подробностите за това какво точно е договорено.

В пост в Екс в навечерието на визитата Зеленски само открехна вратата към това, че очаква сключването на конкретни споразумения.

"Очакваме, че още една силна държава ще увеличи подкрепата си, като ни помогне да защитим човешки животи и да ускорим края на войната. Работим, за да гарантираме, че срещата с министър-председателя Санчес ще доведе до споразумения, които да допринесат за силата ни", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

По-рано днес Зеленски проведе срещи в испанския парламент и обсъди възможностите за сътрудничество с водещи производители на дронове, радари и боеприпаси.

"Информирах ги за ситуацията на фронта, за руските атаки срещу нашия народ, жилищни сгради и енергийна инфраструктура. Украйна се нуждае от укрепване на противовъздушната отбрана – допълнителни системи и ракети за тях. Ние проявяваме интерес и към сътрудничество с испански компании в областта на отбраната", допълни Зеленски.

Утре украинският президент ще пристигне в Турция, където ще проведе разговори и със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф в опит за съживяване на преговорите с Русия за край на войната и възобновяване на размяната на военнопленници.

От Кремъл коментираха, че техни представители няма дa участват в срещите, но президентът Владимир Путин е готов да обсъди резултатите от тях с Вашингтон и Анкара.

#военна помощ #Испания #киев #Володимир Зеленски

Последвайте ни

ТОП 24

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
1
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
2
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
3
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява...
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
4
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
5
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
6
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Европа

Кремъл: Русия няма да участва в преговорите за Украйна в Турция
Кремъл: Русия няма да участва в преговорите за Украйна в Турция
Кеймбриджкият речник избра думата на годината - коя е тя? Кеймбриджкият речник избра думата на годината - коя е тя?
Чете се за: 01:45 мин.
Угасен е пожарът на кораба край Измаил след руската атака с дронове Угасен е пожарът на кораба край Измаил след руската атака с дронове
Чете се за: 00:57 мин.
Планът на Зеленски - ще пътува до Турция, за да съживи преговорите за Украйна Планът на Зеленски - ще пътува до Турция, за да съживи преговорите за Украйна
Чете се за: 01:55 мин.
Полша: Взривът на жп линията към Украйна е "безпрецедентен акт на саботаж" Полша: Взривът на жп линията към Украйна е "безпрецедентен акт на саботаж"
Чете се за: 04:10 мин.
Визита на украинския президент Зеленски в Испания Визита на украинския президент Зеленски в Испания
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Съдът оправда Лена Бориславова по делото за документна измама Съдът оправда Лена Бориславова по делото за документна измама
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на общественото осигуряване Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на общественото осигуряване
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Глобален срив на "Cloudflare" направи недостъпни сайтове...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл",...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Бюджет 2026 влиза в НС: Парламентарните комисии обсъждат план-сметката
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ