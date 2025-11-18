Зеленски в Испания: Договаря се значителна военна помощ за Украйна

След Гърция и Франция украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Испания. Очаква се Мадрид да обяви значителен пакет военна помощ за Киев. Обсъжда се и сътрудничеството във военната сфера.

Украинският президент Володимир Зеленски вече се срещна с испанския крал Фелипе VI. Тази вечер са разговорите му с испанския министър-председател Педро Санчес.

След срещата е предвидена пресконференция, на която ще станат известни подробностите за това какво точно е договорено.

В пост в Екс в навечерието на визитата Зеленски само открехна вратата към това, че очаква сключването на конкретни споразумения.

"Очакваме, че още една силна държава ще увеличи подкрепата си, като ни помогне да защитим човешки животи и да ускорим края на войната. Работим, за да гарантираме, че срещата с министър-председателя Санчес ще доведе до споразумения, които да допринесат за силата ни", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

По-рано днес Зеленски проведе срещи в испанския парламент и обсъди възможностите за сътрудничество с водещи производители на дронове, радари и боеприпаси.

"Информирах ги за ситуацията на фронта, за руските атаки срещу нашия народ, жилищни сгради и енергийна инфраструктура. Украйна се нуждае от укрепване на противовъздушната отбрана – допълнителни системи и ракети за тях. Ние проявяваме интерес и към сътрудничество с испански компании в областта на отбраната", допълни Зеленски.

Утре украинският президент ще пристигне в Турция, където ще проведе разговори и със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф в опит за съживяване на преговорите с Русия за край на войната и възобновяване на размяната на военнопленници.

От Кремъл коментираха, че техни представители няма дa участват в срещите, но президентът Владимир Путин е готов да обсъди резултатите от тях с Вашингтон и Анкара.