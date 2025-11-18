БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В разговора участваха министърът на енергетиката Жечо Станков, кметът на Бургас Димитър Николов и представителят на държавата в Надзорния съвет Цветан Цирков

Румен Спецов
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Особеният управител на дружествата от Групата "Лукойл" в България Румен Спецов проведе работна среща с колектива на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.

В разговора участваха министърът на енергетиката Жечо Станков, кметът на Бургас Димитър Николов и представителят на държавата в Надзорния съвет Цветан Цирков.

Срещата бе посветена на предстоящите управленски задачи и гарантирането на стабилна, прозрачна и предсказуема работа на стратегическия обект. Г-н Спецов подчерта ангажиментите, поети от Република България за стриктно спазване на всички санкционни и законови изисквания, пълна прозрачност в операциите и осигуряване на надеждни доставки на нефт и нефтопродукти.

Той увери служителите, че работните места ще бъдат запазени, а производственият процес няма да бъде нарушен. Министър Жечо Станков акцентира върху ключовото значение на рафинерията за българската икономика и подчерта, че държавата е предприела всички необходими стъпки за получаване на дерогация и гарантиране на непрекъснатата работа на стратегическите активи. Кметът

Димитър Николов допълни, че предприятието е жизненоважно за развитието на региона и запазването на заетостта, като изрази подкрепа за решенията, взети в интерес на стабилността. Ръководителят на рафинерията г-н Евгени Маняхин изрази увереност, че професионалният и сплотен екип на завода ще се справи с всички предизвикателства, както многократно е доказвал. Той припомни мисията на предприятието – да осигурява надеждни доставки на горива за хората.

