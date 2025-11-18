БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бюджет 2026 влиза в НС: Парламентарните комисии обсъждат план-сметката

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание. Днес започва разглеждането в парламентарните комисии на план-сметката за следващата година.

Предстои депутатите от Здравната комисия да гласуват на първо четене законопроектът на Здравната каса и финансовата рамка за следващата година. По същото време разчетите ще бъдат обсъдени и в комисията по бюджет и финанси. Предстои проектът на бюджет за следващата година да се разгледа и от депутатите в социалната и транспортната комисия.

Очаква се в обсъжданията в парламентарните комисии да участват и представители на бизнеса. Заявка затова направиха работодателите, след като два пъти бойкотираха провеждането на Националния съвет за тристранно сътрудничество през изминалите седмици.

В четвъртък Бюджет 2026 ще бъде разгледан в още 4 комисии. Намеренията на управляващите е до края на седмицата план-сметката за догодина да бъде гласувана на първо четене в пленарната зала.

Вижте още в прякото включване на Николай Минков

#Бюджет 2026 # Народно събрание #проектобюджет

Последвайте ни

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
4
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
5
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
6
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Политика

Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен управител на "Лукойл" Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен управител на "Лукойл"
Чете се за: 02:05 мин.
Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в НС тази седмица Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в НС тази седмица
Чете се за: 01:22 мин.
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите на "Лукойл" в България се продават Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите на "Лукойл" в България се продават
Чете се за: 05:50 мин.
След дерогацията: България няма допълнителни условия за изключението, каза енергийният министър След дерогацията: България няма допълнителни условия за изключението, каза енергийният министър
Чете се за: 01:50 мин.
Каримански: Създадена е организация, така че на 1 януари всички банкомати ще бъдат заредени с евро Каримански: Създадена е организация, така че на 1 януари всички банкомати ще бъдат заредени с евро
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Кеймбриджкият речник избра думата на годината - коя е тя? Кеймбриджкият речник избра думата на годината - коя е тя?
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Пожар гори в небостъргач в Загреб, 100 пожарникари се борят с огъня...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Бюджет 2026 влиза в НС: Парламентарните комисии обсъждат план-сметката
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Бъдещето на Газа: Съветът за сигурност на ООН прие мирния план на...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ