Стефан Велков: Можем да завършим годината подобаващо

Стефан Велков смята, че българският национален отбор по футбол може да завърши по подобаващ начин квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. Българите ще домакинстват на Грузия тази вечер в среща от последния шести кръг на Националния стадион Васил Левски, а футболистът на Вайле смята, че победа или равенство ще са полезни за тяхното самочувствие. Двубоят ще стартира от 21:45 часа в ефира на БНТ 1 и БНТ 3, студиото ни започва 45 минути по-рано.

Пред БНТ родният национал смята, че във футбола трябва да се излиза на терена със сърце и душа.

„Определено можем да спечелим самочувствие от този мач. Да направим една добра игра и да завършим годината по подобаващ начин. Както всички знаем, нямаме точки и едни три или една биха били полезни за нашия отбор, самочувствие и за начина, по който играчите мислят и се отнасят към националния отбор“, започна той.

Централният защитник избра да не коментира думите на своя съотборник в лицето на Филип Кръстев, който след мача с Турция каза, че самочувствието на националите е смачкано, когато става дума за мач за представителния ни тим,

„Това е една доста голяма тема, за която надали ще ни стигнат 30 секунди да обясним, но на първо не само тук, а и в Западна Европа отборите претърпяват крахове, спадове и проблеми в своите представяния. Най-хубавото във футбола е, че след няколко дни имаш възможност да го поправиш. В националния отбор не е по същия начин, но винаги идва следващият мач и в него трябва да се опиташ да дадеш възможно най-доброто от себе си да спечелиш. Все пак всички искаме да играем футбол от любовта към играта и победите. Да, не ни се случва в последно време, но единственият път е да гледаме напред и да се борим а спечелим“, коментира националът.

„От много време смятам, че не само за националния отбор, но генерално във футбола е начинът, по който подхождаш към мача, с какво сърце, с каква душа и енергия влизаш. 80% от представянето е точно това – начинът, по който ти се влагаш. Няма значение останалите индивидуални качества. Когато излезеш на терена и дадеш всичко от себе си, тогава нещата се случват“, заяви Велков.