ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 00:45 мин.

Стефан Велков: Можем да завършим годината подобаващо

от БНТ
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Определено можем да спечелим самочувствие от този мач, сподели националът.

стефан велков
Стефан Велков смята, че българският национален отбор по футбол може да завърши по подобаващ начин квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. Българите ще домакинстват на Грузия тази вечер в среща от последния шести кръг на Националния стадион Васил Левски, а футболистът на Вайле смята, че победа или равенство ще са полезни за тяхното самочувствие. Двубоят ще стартира от 21:45 часа в ефира на БНТ 1 и БНТ 3, студиото ни започва 45 минути по-рано.

Пред БНТ родният национал смята, че във футбола трябва да се излиза на терена със сърце и душа.

Определено можем да спечелим самочувствие от този мач. Да направим една добра игра и да завършим годината по подобаващ начин. Както всички знаем, нямаме точки и едни три или една биха били полезни за нашия отбор, самочувствие и за начина, по който играчите мислят и се отнасят към националния отбор“, започна той.

Централният защитник избра да не коментира думите на своя съотборник в лицето на Филип Кръстев, който след мача с Турция каза, че самочувствието на националите е смачкано, когато става дума за мач за представителния ни тим,

„Това е една доста голяма тема, за която надали ще ни стигнат 30 секунди да обясним, но на първо не само тук, а и в Западна Европа отборите претърпяват крахове, спадове и проблеми в своите представяния. Най-хубавото във футбола е, че след няколко дни имаш възможност да го поправиш. В националния отбор не е по същия начин, но винаги идва следващият мач и в него трябва да се опиташ да дадеш възможно най-доброто от себе си да спечелиш. Все пак всички искаме да играем футбол от любовта към играта и победите. Да, не ни се случва в последно време, но единственият път е да гледаме напред и да се борим а спечелим“, коментира националът.

От много време смятам, че не само за националния отбор, но генерално във футбола е начинът, по който подхождаш към мача, с какво сърце, с каква душа и енергия влизаш. 80% от представянето е точно това – начинът, по който ти се влагаш. Няма значение останалите индивидуални качества. Когато излезеш на терена и дадеш всичко от себе си, тогава нещата се случват“, заяви Велков.

#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Български национален отбор по футбол за мъже #Стефан Велков

