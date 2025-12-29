Здравата битка между Камерун и Кот д'Ивоар завърши без победител

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Петкратните шампиони на Африка от Камерун трябваше да се борят здраво, за да стигнат до равенство 1:1 с актуалния първенец на континента Кот д’Ивоар в последната среща от втория кръг на груповата фаза на турнира.

Равенството, което беше оформено само в рамките на пет минути в началото на второто полувреме, увеличава точките и на двата отбора на 4 в групa F на турнира и еднаква голова разлика 2:1. Трети е Мозамбик с 3, а Габон няма актив. Напред продължават първите два отбора от всеки поток, както и четири от шестте трети тима с най-добри показатели.

След като двете нации демонстрираха стабилната си защита в първия кръг, не беше изненадващо, че нямаше много чисти положения в напрегнатото първо полувреме. Съставът на Кот д'Ивоар трябваше да благодари на бдителния си вратар Яхия Фофана в най-драматичния момент на полувремето, след като му се наложи в последния момент да избива удар на Кристиан Кофане.

Докато първата част не беше много вълнуваща, то началните 15 минути на втората предложи два гола, отменено попадение и удар в гредата. В 48-ата минута хладнокръвният точен удар на Франк Кесие беше отменен със засада, а малко след това шут с рикошет на Дани Намасо се спря в рамката над вратаря Фофана. Веднага след това Амад Диало сътвори магическо отиграване в противоположния край на терена, като прецизно обработи топката и нанесе силен удар от границата на наказателното поле, за да открие резултата

За нещастие на „Слоновете“, попадението на Диало не се оказа победно, тъй като след 6 минути резултатът беше изравнен. Жуниор Чамеду се опита да спре центриране от страни, топката от него направи треактория, неочаквана за Гислен Конан и от него топката влезе във вратата за крайното 1:1.

