Здравата битка между Камерун и Кот д'Ивоар завърши без победител

Петкратните шампиони на Африка от Камерун трябваше да се борят здраво, за да стигнат до равенство 1:1 с актуалния първенец на континента Кот д’Ивоар в последната среща от втория кръг на груповата фаза на турнира.

Равенството, което беше оформено само в рамките на пет минути в началото на второто полувреме, увеличава точките и на двата отбора на 4 в групa F на турнира и еднаква голова разлика 2:1. Трети е Мозамбик с 3, а Габон няма актив. Напред продължават първите два отбора от всеки поток, както и четири от шестте трети тима с най-добри показатели.

След като двете нации демонстрираха стабилната си защита в първия кръг, не беше изненадващо, че нямаше много чисти положения в напрегнатото първо полувреме. Съставът на Кот д'Ивоар трябваше да благодари на бдителния си вратар Яхия Фофана в най-драматичния момент на полувремето, след като му се наложи в последния момент да избива удар на Кристиан Кофане.

Докато първата част не беше много вълнуваща, то началните 15 минути на втората предложи два гола, отменено попадение и удар в гредата. В 48-ата минута хладнокръвният точен удар на Франк Кесие беше отменен със засада, а малко след това шут с рикошет на Дани Намасо се спря в рамката над вратаря Фофана. Веднага след това Амад Диало сътвори магическо отиграване в противоположния край на терена, като прецизно обработи топката и нанесе силен удар от границата на наказателното поле, за да открие резултата

За нещастие на „Слоновете“, попадението на Диало не се оказа победно, тъй като след 6 минути резултатът беше изравнен. Жуниор Чамеду се опита да спре центриране от страни, топката от него направи треактория, неочаквана за Гислен Конан и от него топката влезе във вратата за крайното 1:1.