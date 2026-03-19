Лионел Меси повежда Аржентина в приятелския мач срещу Гватемала преди Мондиал 2026
Лионел Меси повежда Аржентина в приятелския мач срещу Гватемала преди Мондиал 2026

Срещата е на 31 март.

Лионел Меси беше повикан за приятелския двубой срещу Гватемала на 31 март.

Мачът на „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес беше уговорен, след като финалисима между Аржентина и Испания на 27 март в Катар беше отменен поради конфликта в Близкия изток.

Селекционерът Лионел Скалони не включи нападателя Лаутаро Мартинес, защитника Лисандро Мартинес и халфа Джовани Ло Селсо поради физически проблеми.

Мартинес (разтежение на левия прасец) получи разрешение да играе, но все още не се е завърнал за Интер Милано. Хосе Мануел Лопес от Палмейрас (Бразилия) беше повикан на негово място.

Лисандро Мартинес от Манчестър Юнайтед не е на разположение поради физически дискомфорт. Ло Селсо от Бетис се възстановява от мускулна травма.

Защитникът на Естудиантес Ла Плата Томас Паласиос и бранителят на Расинг Клуб Габриел Рохас получиха първите си повиквателни за националния отбор.

Крилото на Бенфика Джанлука Престиани беше повикан, въпреки че беше замесен в спор заради предполагаеми расистки забележки към Винисиус Жуниор по време на мач от Шампионската лига.

Трикратният шампион Аржентина е в група с Алжир, Австрия и Йордания на Мондиал 2026.

Свързани статии:

Гол номер 900 за Лионел Меси е факт, но Интер Маями отпадна на осминафиналите на Шампионската купа на КОНКАКАФ
Гол номер 900 за Лионел Меси е факт, но Интер Маями отпадна на осминафиналите на Шампионската купа на КОНКАКАФ
Аржентинецът е номер 2 в историята на футбола по вкарани голове в...
Чете се за: 01:40 мин.
ТОП 24

Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
1
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
2
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
3
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Марк Рюте не коментира критиките на Доналд Тръмп към Алианса
4
Марк Рюте не коментира критиките на Доналд Тръмп към Алианса
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК
5
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от...
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните сценарии за Иран без Лариджани
6
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
3
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
5
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Световен футбол

Гол номер 900 за Лионел Меси е факт, но Интер Маями отпадна на осминафиналите на Шампионската купа на КОНКАКАФ
Гол номер 900 за Лионел Меси е факт, но Интер Маями отпадна на осминафиналите на Шампионската купа на КОНКАКАФ
Правителството на Сенегал с призив за независимо международно разследване след отнетата титла от Купата на африканските нации Правителството на Сенегал с призив за независимо международно разследване след отнетата титла от Купата на африканските нации
Чете се за: 00:50 мин.
Безпрецедентно: Мароко стана шампион на Африка за сметка на Сенегал Безпрецедентно: Мароко стана шампион на Африка за сметка на Сенегал
Чете се за: 01:42 мин.
Игор Тиаго ще брани честта на Бразилия Игор Тиаго ще брани честта на Бразилия
Чете се за: 02:57 мин.
Карло Анчелоти: В Бразилия стресът е по-малко, хората тук ме обичат Карло Анчелоти: В Бразилия стресът е по-малко, хората тук ме обичат
Чете се за: 01:40 мин.
Клаудио Шефер: Клубовете трябва да се съобразяват с футболния съюз, ако искат силен национален отбор Клаудио Шефер: Клубовете трябва да се съобразяват с футболния съюз, ако искат силен национален отбор
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
НА ЖИВО: Последен работен ден за депутатите от 51-вото Народно събрание НА ЖИВО: Последен работен ден за депутатите от 51-вото Народно събрание
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Лидерите от ЕС обсъждат войните в Иран и Украйна и високите цени на енергията Лидерите от ЕС обсъждат войните в Иран и Украйна и високите цени на енергията
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Фирмата, отговаряща за машинното гласуване: Никой не иска да си вкарва главата в торбата Фирмата, отговаряща за машинното гласуване: Никой не иска да си вкарва главата в торбата
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Шофьор загина, след като колата му се вряза в къща край Средец
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Владимир Николов, "Прогресивна България": Не се чувствам...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Удари по енергийна инфраструктура в Иран и Катар
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Мирослав Боршош, ГЕРБ-СДС: В политиката, когато носиш отговорност,...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
