Лионел Меси повежда Аржентина в приятелския мач срещу Гватемала преди Мондиал 2026

Лионел Меси беше повикан за приятелския двубой срещу Гватемала на 31 март.

Мачът на „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес беше уговорен, след като финалисима между Аржентина и Испания на 27 март в Катар беше отменен поради конфликта в Близкия изток.

Селекционерът Лионел Скалони не включи нападателя Лаутаро Мартинес, защитника Лисандро Мартинес и халфа Джовани Ло Селсо поради физически проблеми.

Мартинес (разтежение на левия прасец) получи разрешение да играе, но все още не се е завърнал за Интер Милано. Хосе Мануел Лопес от Палмейрас (Бразилия) беше повикан на негово място.

Лисандро Мартинес от Манчестър Юнайтед не е на разположение поради физически дискомфорт. Ло Селсо от Бетис се възстановява от мускулна травма.

Защитникът на Естудиантес Ла Плата Томас Паласиос и бранителят на Расинг Клуб Габриел Рохас получиха първите си повиквателни за националния отбор.

Крилото на Бенфика Джанлука Престиани беше повикан, въпреки че беше замесен в спор заради предполагаеми расистки забележки към Винисиус Жуниор по време на мач от Шампионската лига.

Трикратният шампион Аржентина е в група с Алжир, Австрия и Йордания на Мондиал 2026.