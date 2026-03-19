Мароканската федерация приветства решението на CAF

След решението на Апелативния съвет на Африканската футболна конфедерация (CAF), Кралската мароканска футболна федерация (FRMF) приветства постановлението, което утвърждава върховенството на правилата и засилва стандартите за провеждане на международни турнири.

„От самото начало, след инцидентите, довели до прекъсването на мача, FRMF поддържаше ясна и последователна позиция – стриктно прилагане на правилата. Подходът ни винаги се ръководеше единствено от този принцип. Апелативният съвет на CAF потвърди, че правилата не са били правилно приложени в първоначалното решение“, заявиха от централата, цитирани от АП.

Федерацията подчерта, че през целия процес е действала в пълно съответствие с легалните и процедурни рамки, като е следвала принципа за защита на правата си и за запазване на целостта на състезанието.

„Това решение носи яснота относно правилата и засилва доверието в международните турнири, особено в африканския футбол. FRMF остава ангажирана с последователното и справедливо прилагане на регламентите във всички континентални и международни надпревари“, се добавя в изявлението.

От федерацията обръщат поглед към предстоящия спортен календар, включително Световното първенство по футбол и Купата на африканските нации за жени това лято. FRMF поздравява и всички участници в тазгодишния AFCON, който отново демонстрира силата, таланта и динамиката на африканския футбол.