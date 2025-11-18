Опасни селфита на фона на мизерия - кой е собственикът на сградата, на която се качиха четири деца?

Собственост на частна фирма е опасната сграда в столичния квартал "Овча купел", на която четири деца се качиха, останаха блокирани с часове и впоследствие се наложи спешна спасителна акция за извеждането им в неделя.

Въпреки предписанията на районната администрация, собствениците не са обезопасили имота си.

"Сградата е приватизирана в началото на демокрацията. След това няколко пъти сменя собствеността си. Последен собственик е "Виплюс" ЕООД. С двама управители на различни адреси. Ние нямаме така пряка комуникация с тях. Все пак общината разполага само с официалната информация, която е от търговския регистър и от кадастъра. Разменяме си редовно кореспонденцията. Само в рамките на тази година три пъти сме им писали, за да обезопасят и заградят мястото. Но нямаме, съответно, тяхната реакция", това обясни в "Денят започва" Ангел Стефанов, който е кмет на район "Овча купел".

Има издадена заповед от 2018 година, точно в тази посока, за обезопасяване и предотвратяване на достъпа на външни лица до имота. Това, което имам като неофициална информация, е, че преди няколко месеца е имало среща в НАК с представителя на собствениците. Но както виждаме, резултати от тази среща няма, допълни кметът на район "Овча купел".

От общината са да имали изискване да се обезопаси сградата, да се предотврати достъпа на външни лица, да се постави охрана, ако собствениците преценят, че това е необходимо.

Проектантите казаха, че това не е обект на тяхната задача и преустановиха всякаква работа, всякакви контакти с нас, допълни Ангел Стефанов.

"Две неща могат да се случат директно. Едното е, съответно, Столична община или района да предприемат действие за обезопасяването и след това по някакъв административни съдебен ред да се търсим средствата за това. Казвам директно, ние в района нямаме практика в тази посока. Знам, че в Столична община има прецеденти в няколко такива случая, но процедурата е изключително трудна, изключително бавно се възстановяват тези средства и от тази гледна точка всеки административен орган трябва да преценява как разходва публичния ресурс и в какви срокове може да се възстанови. В този смисъл, може би е добре да помислим към нашите законодателни органи, да помислят за някаква облекчена процедура, по която общините могат да се възстановяват средствата, когато интервират в такива опасни обекти. И другата линия, по която действаме постоянно, е превенцията. Постоянно работим чрез Комисията за противодействие на деяния на малолетни и непълнолетни в училищата. Постоянно правим някакви семинари, инициативи, дейности. Всяка седмица сме в училищата, включително сме говорили по темата за опасните селфита. Но явно тези превантивни действия не могат да достигнат до всички младежи".

