БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Опасни селфита на фона на мизерия - кой е собственикът на сградата, на която се качиха четири деца?

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Запази

Защо имотът не е обезопасен и ще бъдат ли взети мерки

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Собственост на частна фирма е опасната сграда в столичния квартал "Овча купел", на която четири деца се качиха, останаха блокирани с часове и впоследствие се наложи спешна спасителна акция за извеждането им в неделя.

Въпреки предписанията на районната администрация, собствениците не са обезопасили имота си.

"Сградата е приватизирана в началото на демокрацията. След това няколко пъти сменя собствеността си. Последен собственик е "Виплюс" ЕООД. С двама управители на различни адреси. Ние нямаме така пряка комуникация с тях. Все пак общината разполага само с официалната информация, която е от търговския регистър и от кадастъра. Разменяме си редовно кореспонденцията. Само в рамките на тази година три пъти сме им писали, за да обезопасят и заградят мястото. Но нямаме, съответно, тяхната реакция", това обясни в "Денят започва" Ангел Стефанов, който е кмет на район "Овча купел".

Има издадена заповед от 2018 година, точно в тази посока, за обезопасяване и предотвратяване на достъпа на външни лица до имота. Това, което имам като неофициална информация, е, че преди няколко месеца е имало среща в НАК с представителя на собствениците. Но както виждаме, резултати от тази среща няма, допълни кметът на район "Овча купел".

От общината са да имали изискване да се обезопаси сградата, да се предотврати достъпа на външни лица, да се постави охрана, ако собствениците преценят, че това е необходимо.

Проектантите казаха, че това не е обект на тяхната задача и преустановиха всякаква работа, всякакви контакти с нас, допълни Ангел Стефанов.

"Две неща могат да се случат директно. Едното е, съответно, Столична община или района да предприемат действие за обезопасяването и след това по някакъв административни съдебен ред да се търсим средствата за това. Казвам директно, ние в района нямаме практика в тази посока. Знам, че в Столична община има прецеденти в няколко такива случая, но процедурата е изключително трудна, изключително бавно се възстановяват тези средства и от тази гледна точка всеки административен орган трябва да преценява как разходва публичния ресурс и в какви срокове може да се възстанови. В този смисъл, може би е добре да помислим към нашите законодателни органи, да помислят за някаква облекчена процедура, по която общините могат да се възстановяват средствата, когато интервират в такива опасни обекти. И другата линия, по която действаме постоянно, е превенцията. Постоянно работим чрез Комисията за противодействие на деяния на малолетни и непълнолетни в училищата. Постоянно правим някакви семинари, инициативи, дейности. Всяка седмица сме в училищата, включително сме говорили по темата за опасните селфита. Но явно тези превантивни действия не могат да достигнат до всички младежи".

Вижте повече в прякото включване на Борислава Алексова

#изоставени сгради #опасни селфита #деца

Последвайте ни

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
3
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
4
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
5
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
6
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Общество

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Жълт код за вятър е обявен в части от Южна и Източна България Жълт код за вятър е обявен в части от Южна и Източна България
Чете се за: 00:32 мин.
Предупреждение за ураганен вятър в Царево Предупреждение за ураганен вятър в Царево
Чете се за: 01:12 мин.
Награда за БНТ в Молдова: Богдана Лазарова с отличие за заслуги в разследващата журналистика Награда за БНТ в Молдова: Богдана Лазарова с отличие за заслуги в разследващата журналистика
Чете се за: 00:42 мин.
Обрат със заплатите в здравеопазването: Допълнителните 260 млн. евро ще са за всички лекари, а не само за младите Обрат със заплатите в здравеопазването: Допълнителните 260 млн. евро ще са за всички лекари, а не само за младите
Чете се за: 03:15 мин.
12% от децата у нас се раждат преждевременно 12% от децата у нас се раждат преждевременно
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" – откраднати са скъпа техника и безценен архив Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" – откраднати са скъпа техника и безценен архив
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Опасни селфита на фона на мизерия - кой е собственикът на сградата,...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Цените на горивата: Най-голямо е поскъпването на дизела
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ