Акция на полицията и НАП: Проверки на игрални зали във Варна

Масови проверки на игрални зали, заложни къщи и фирми за бързи кредити започна във Варна. Специализираната акция на полицията се извършва съвместно с други служби. Един от акцентите при проверките на залите за хазартни игри е дали в тях не се допускат хора в нарушение на закона. Късно снощи екип на БНТ присъства при влизането на проверяващия екип в игрална зала във варненския квартал “Аспарухово”.

Малко преди полунощ представители на полицията, пожарната и данъчната инспекция влязоха на проверка в една от залите на хазарт в “Аспарухово”. Акцията е част от едноседмична проверка, която обхваща места с определен профил.

Илиян Анестев, “Икономическа полиция”, ОД на МВР - Варна: "Проверяваме основно в игралните зали дали има непълнолетни или малолетни лица. При установяване на такива лица на родителите се налагат съответните глоби – от 300 до 500 лева при първо нарушение и от 500 до 1000 при второ. - Какво друго се проверява? - В момента също се проверява за лица, за които има забрана да влизат в игралната зала, не са установени на този етап такива лица."

Тъй като за собствениците на игрални зали допускането на малолетни и непълнолетни води не само до сериозни глоби, но и до отнемане на лиценза, подобни нарушения – поне през първия ден на проверките, не са открити.

Илиян Анестев, “Икономическа полиция”, ОД на МВР - Варна: "Няма фрапантни нарушения, изобщо няма тежки нарушения на законите."

Според посетители в залата, хора под 18 години не идват да играят тук.

БНТ: Често ли идвате?

– Не, не често, един-два пъти на седмица, нещо такова.

БНТ: Не сте виждали под 18 години?

– Не съм виждал никога.

Това, което видя екипът ни, беше нарушение на друга забрана – за пушене на закрито, но тъй като в проверяващия екип нямаше включени представители на РЗИ, нямаше кой да наложи глоба на собственика за това. През първия ден от акцията на територията на МВР - Варна са проверени 27 игрални зали.

Освен представители на полицията, пожарната и Националната агенция по приходите, в тях участват представители на Инспекцията по труда и Комисията за защита на потребителите. Ще бъдат проверени всички игрални зали, както и заложните къщи и фирмите за бързи кредити. Специализираната операция ще продължи до неделя.