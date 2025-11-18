БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Казусът "Корал": Тръгва делото срещу депутата от ПП-ДБ Лена Бориславова

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Очаква се делото по казуса "Корал" срещу депутата от ПП-ДБ Лена Бориславова да тръгне по същество в Софийския районен съд.

Лена Бориславова е подсъдима за това, че съзнателно е ползвала неистински документи през май 2021 година пред Агенцията по вписванията. Според обвинението чрез тях тя е отписала бившия председател "Продължаваме Промяната" Кирил Петков от сдружение "Да запазим Корал".

Сигналът за документното престъпление е от април миналата година и е подаден от председателя на сдружението Атанас Русев. Обвинителният акт срещу Бориславова беше внесен през юни миналата година, а през януари тя се отказа от имунитета си. Делото срещу Лена Бориславова ще се гледа по административен ред. Това означава, че ако бъде доказана вината й, тя може да бъде само глобена.

#Лена Бориславова #"Корал" #съдебно дело

