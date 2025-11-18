Визита на украинския президент Зеленски в Испания

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слушай новината

След Гърция и Франция украинският президент Володимир Зеленски днес е в Испания. В Мадрид той ще проведе разговори с министър-председателя Педро Санчес и крал Фелипе.

Украинският президент ще посети музея, където се намира прочутата картина на Пикасо от "Герника", превърнала се в символ на ужасите на гражданската война в Испания.

От канцеларията на испанския премиер не дават подробности за темите на разговорите. В Атина и Париж Зеленски договори американски втечнен газ за Украйна за зимата и купуването на 100 френски изтребителя Рафал.

