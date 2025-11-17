БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
"Истории за разширяването" - Република Северна...
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява интерес към активи на компанията

По света
Министерството на финансите на Съединените щати даде разрешение на потенциални купувачи да преговарят с "Лукойл" за чуждестранни активи

Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява интерес към активи на компанията
Американският петролен гигант "Шеврон" проучва опции за закупуване на глобални активи на санкционираната руска петролна компания "Лукойл", съобщиха източници на Ройтерс .

Миналата седмица Министерството на финансите на Съединените щати даде разрешение на потенциални купувачи да преговарят с "Лукойл" за чуждестранни активи.

"Шеврон" ще се присъедини към други фирми в надпреварата за портфолиото на"Лукойл" - на стойност най-малко 20 милиарда долара. Миналия месец Вашингтон наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании, "Лукойл" и 'Роснефт", като част от усилията на Доналд Тръмп да принуди Москва, да започне мирни преговори с Украйна.

Напрежение между САЩ и Венецуела: Вашингтон обяви предполагаем наркокартел за терористична организация
Напрежение между САЩ и Венецуела: Вашингтон обяви предполагаем наркокартел за терористична организация
Една от най-яростните поддръжници на Доналд Тръмп се обърна срещу него заради сагата "Епстийн" Една от най-яростните поддръжници на Доналд Тръмп се обърна срещу него заради сагата "Епстийн"
Обрат: Тръмп се обяви "за" публикуване на досиетата, свързани с Епстийн Обрат: Тръмп се обяви "за" публикуване на досиетата, свързани с Епстийн
САЩ с пореден удар срещу плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици САЩ с пореден удар срещу плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици
Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе
Тръмп срещу Би Би Си: Американският президент ще заведе дело заради променената реч Тръмп срещу Би Би Си: Американският президент ще заведе дело заради променената реч
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява интерес към активи на компанията Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява интерес към активи на компанията
Обраха ансамбъл "Чинари: Крадецът е задигнал архив от звукозаписното студио Обраха ансамбъл "Чинари: Крадецът е задигнал архив от звукозаписното студио
Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си опасни селфита Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си опасни селфита
Цените на горивата: Най-голямо е поскъпването на дизела
Зеленски в Париж: Украйна купува 100 френски изтребителя...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Над 110 хил. лева са открити в дома на задържания митнически...
