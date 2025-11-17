Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява интерес към активи на компанията

Американският петролен гигант "Шеврон" проучва опции за закупуване на глобални активи на санкционираната руска петролна компания "Лукойл", съобщиха източници на Ройтерс .

Миналата седмица Министерството на финансите на Съединените щати даде разрешение на потенциални купувачи да преговарят с "Лукойл" за чуждестранни активи.

"Шеврон" ще се присъедини към други фирми в надпреварата за портфолиото на"Лукойл" - на стойност най-малко 20 милиарда долара. Миналия месец Вашингтон наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании, "Лукойл" и 'Роснефт", като част от усилията на Доналд Тръмп да принуди Москва, да започне мирни преговори с Украйна.