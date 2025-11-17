БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предупреждение за ураганен вятър в Царево
"Истории за разширяването" - Република Северна...
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Огромно дърво падна и затвори една от централните улици в района на общината тази вечер

Предупреждение за ураганен вятър в Царево. Според метеоролозите тази нощ и утре в района се очаква поривите да достигнат до 90 км в час. От общината призовават хората да бъдат внимателни.

Огромно дърво падна и затвори една от централните улици в района на общината тази вечер. Аварийните екипи отстраняват щетите. От Община Царево заявиха, че съществува риск от изкореняването на още дървета, летящи предмети, значителни материални щети, затваряне на пътища и смущения в електроснабдяването.

Препоръчва се да не се излиза навън, освен при крайна необходимост. Гражданите трябва да избягват престой в близост до дървета, електропроводи, строителни обекти и нестабилни конструкции. От общината призовават жителите на Царево да обезопасят всички незакрепени предмети на открито, по терасите и дворовете.

Силният вятър предизвика щети и в Приморско тази вечер. Заради паднало дърво временно е затворен пътят между селата Ясна поляна и Ново Паничарево.

