Цените на горивата: Най-голямо е поскъпването на дизела

от Елена Николова
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Само за месец цената на дизела се е покачила с 12 ст./л

Нов скок на цените на горивата у нас. Експерти обвързват увеличението със санкциите срещу "Лукойл" и прогнозират, че до края на годината цените ще продължат да нарастват, но не драстично. Най-голям е ръстът на цената на дизела.

Само за месец цената на дизела се е покачила с 12 ст./л, а тази на бензина с 5 ст./л., а на газта с две стотинки на литър. Според експерти увеличението се дължи на американските санкции срещу "Лукойл".

"В момента заради това, че имаме забрана за търговия не само в нашата страна, но и в останалата част от света. Затова, че се търси руско дизелово гориво в региона и невъзможността му за разплащане, цените на дизелото гориво са доста по-високи през последните две три седмици. Говорим за увеличение от около 20 ст. на литър на доставни цени. На колонка виждаме едно увеличение от 10-11 ст. , което следва, че в рамките на 2 - 3 седмици най-вероятно ще виждаме още малко увеличение от 7-8 ст. на колонка на дизеловото гориво. Докато при бензините имаме едно увеличение от 7-8 ст., което ще се закрепи. Газта няма промяна", каза Димитър Хаджидимитров, Асоциация на търговците, производителите и вносителите на горива.

А заради неяснотата около работата на "Лукойл" у нас, се наблюдава и по-голямо търсене на горива.

"Хората чуват, че ще има проблеми и почват да зареждат повече горива извънредно. Имаше в последните 2 седмици повече работа от нормалната за сезона. Очаквам, че когато излезе новината, че всичко ще бъде наред, да има лек отлив и следващата седмица да зареждат по-малко на колонка. Мисля, че е едно нормално потребление, за сезона си върви както си е предните години", коментира Димитър Хаджидимитров.

Хората приемат новите цени на горивата разнопосочно.

"Според мен са неразумно скъпи".

"Стига да не те мързи и да работиш, всичко е нормално, нищо не е скъпо. Просто ние изкарваме по-малко пари".

"Засега е поносимо. Но ако тенденцията върви така, нещата ще станат много страшни".

За последните 12 месеца средните цени на най-масовите бензин и дизел варират около 2.50 и 2.70 лева на литър. Очакванията са да останат в тези граници до края на годината.

