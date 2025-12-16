Земеделието под риск: Ще има ли българско мляко и месо на трапезата ни?

Осигуряване на достатъчно българско мляко и месо за производство на качествени млечни и месни продукти е сред основните предизвикателства за земеделския бранш у нас догодина. Това стана ясно на дискусия на тема "Да! На българската храна". Според земеделския министър Георги Тахов сред предизвикателствата за бранша догодина ще бъде и борбата с климатичните промени. Той съобщи, че вече са заложени инвестиционни средства за напояване.

В момента най-голям е недостигът на българско говеждо месо у нас. Едва 20% от говеждото, използвано за производството на местни продукти е българско останалото е внос, предимно от Европа. При пилешкото месо 50% от необходимите ни количества са българско производство, останалите са внос.

д-р Диляна Попова, изп. директор на Асоциация на месопреработвателите: "Ние като месопреработватели имаме желание да работим с българско свинско, говеждо месо и нашите колбаси да са произведени с български суровини. Държавата трябва да се погрижи за възстановяване на животновъдството у нас за да имаме достатъчно суровина за преработка и да си осигурим продоволстваната сигурност на страната."

И млекопреработвателите се оплакват от липсата на достатъчно българска суровина . За последните пет години производството на мляко у нас е намаляло с 25%, а вносът на млечни продукти се е увеличил с 43 %.

И европейските страни имат подобен проблем и са принудени да внасят мляко, но не е в такива количества.

Димитър Зоров, Асоциация на млекопреработвателите: "Ако искаме да имаме качествени млечни продукти и потребителят да купуват това, което пише на етикета, трябва да имаме достатъчно българско сурово мляко, каквото в момента нямаме. Трябва да се работи в тази насока в момента. И политиката на Европейския съюз не показва, че тя се грижи за продоволствената сигурност и задоволеност, а точно обратното - за външна зависимост."

Според земеделския министър сред ключовите предизвикателства пред бранша догодина е ограничаване огнищата на болести по дребните преживни животни у нас.

Георги Тахов, министър на земеделието и храните в оставка: "Тази година имахме доста напрегната епизоотична обстановка. Хубавото е, че за първи път ние ще въведем механизма на взаимно спомагателния фонд, за който през последните години това само се говори."

Според министър Тахов до два дни в този фонд ще постъпят средства от бюджета и Държавен фонд "Земеделие", които ще се използват срещу болести по животните и при неблагоприятни климатични промени.