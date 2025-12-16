БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
Консултациите при президента продължават с "БСП -...
"Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като...
Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон...
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли...
"Възраждане" след срещата при президента Радев:...
ЕС санкционира Международното русофилско движение на Николай Малинов

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
У нас
ЕС санкционира Международното русофилско движение на Николай Малинов
ЕС санкционира Международното русофилско движение, чийто председател е Николай Малинов. Санкциите включват замразяване на активи и забрана за влизане в държавите от общността. Мотивите на ЕС са, че Международното русофилско движение разпространява манипулации и дестабилизиращи послания от имена на руското правителство.

Движението поддържа тесни връзки с Министерството на външните работи на Русия, откъдето получава подкрепа за работата си.

От Европейския съвет припомнят, че руският външен министър Сергей Лавров е произнасял речи по време на конгресите на движението. То е свързано и с най-големия идеолог на Кремъл Александър Дугин, както и с медийния олигарх Константин Малофеев.

Правителството на Руската федерация използва движението като параван за манипулиране на общественото мнение в други държави, популяризиране на антизападните настроения и поддържане на други опорни точки на Кремъл, се казва в мотивите за станциите.

Малинов е председател на Международното русофилско движение от учредяването му през 2023 година. Той е бивш депутат от Коалиция за България, известен с пропуската си позиция. В България срещу него има обвинение за шпионаж в полза на Русия. Той санкциониран и от САЩ по закона „Магнитски“ заради подозрения за корупция и влияние в полза на руски интереси.

#Международно русофилско движение #ЕК #санкции #николай малинов

