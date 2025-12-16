БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
Чете се за: 03:22 мин.
Консултациите при президента продължават с "БСП -...
Чете се за: 00:27 мин.
"Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като...
Чете се за: 08:07 мин.
Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон...
Чете се за: 03:00 мин.
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли...
Чете се за: 03:55 мин.
"Възраждане" след срещата при президента Радев:...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проказа в Хърватия и Румъния: Пациентите са чуждестранни работници

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Запази

Случаи на заболяването са потвърдени при две масажистки в спа-център в румънския град Клуж

проказа хърватия румъния пациентите чуждестранни работници
Слушай новината

Случаи на проказа в Хърватия и Румъния. В Хърватия има един пациент с диагнозата в град Сплит. Двама са заболелите в румънския град Клуж.

Специалисти по инфекциозни болести посочват, че рискът от зараза е нисък, повечето хора имат естествен имунитет, а известна защита осигурява и ваксинацията срещу туберкулоза.

Случаи на проказа са потвърдени при две масажистки в спа-център в румънския град Клуж. Те са от Индонезия, на 21 и 25 години, посочва здравното министерство в Букурещ. Изследват се и други двама пациенти. Властите изтъкват, че клиентите на спа-центъра нямат причини за тревога, защото болестта се предава при продължителен контакт.

Виолета Бричиу, директор на Инфекциозна болница в Клуж: "Проказата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерия, която се размножава много бавно. Заразяването на човек от човек изисква близък и продължителен контакт в продължение на месеци, по много часове всеки ден. Говорим за контакти в рамките на едно семейство. Болестта се проявява като лезии по кожата и увреждания на периферната нервна система - изтръпвания и болки."

Една от пациентките наскоро се е завърнала от Азия. Тя е останала там един месец с майка си, която сега е в болница, също с диагноза проказа. Спа-центърът е затворен, възникването на болестта се разследва.

Александру Рогобете - министър на здравеопазването на Румъния: "Наблюдаваме и контролираме ситуацията. Призоваваме населението към спокойствие. Епидемиологичният риск е сведен до нула."

Пациентът в Хърватия е работник от Непал, пристигнал преди 2 години. Той се е установил със семейството си в Сплит. Сега се лекува в домашни условия с подходящи антибиотици.

Здравните власти посочват, че появата на болестта е следствие от сериозните миграции по света. Ресорният министър Ирена Кръстич посочи, че контактувалите с болния са получили адекватна терапия. Тя изтъкна, че няма причина за стигматизация, но обеща по-строг контрол върху чуждестранните работници.

#заразна болест #проказа #румъния #Хърватия

Последвайте ни

ТОП 24

Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
1
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени в Изборния кодекс и как виждат реализацията на една нова финансова рамка?
2
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени...
Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите
3
Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите
След ареста на полицаи от Пето районно - как е работила престъпната схема?
4
След ареста на полицаи от Пето районно - как е работила престъпната...
Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда Изборният кодекс от промяна
5
Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда...
"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този парламент е изчерпан
6
"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Балкани

Стачка в Гърция: Парламентът трябва да гласува бюджета за 2026 година
Стачка в Гърция: Парламентът трябва да гласува бюджета за 2026 година
Земетресение със сила 5,2 е регистрирано тази нощ край гръцкия остров Закинтос Земетресение със сила 5,2 е регистрирано тази нощ край гръцкия остров Закинтос
Чете се за: 00:32 мин.
Стачка в Гърция: Планирани са демонстрации в Атина Стачка в Гърция: Планирани са демонстрации в Атина
Чете се за: 00:27 мин.
"Плененото правосъдие" в Румъния: Шести ден протести срещу чадъра над корумпирани политици "Плененото правосъдие" в Румъния: Шести ден протести срещу чадъра над корумпирани политици
Чете се за: 03:12 мин.
Хиляди румънци отново протестираха срещу корупцията в съдебната система Хиляди румънци отново протестираха срещу корупцията в съдебната система
Чете се за: 04:57 мин.
Близо 6 часа продължи и днес блокадата на границата с Гърция Близо 6 часа продължи и днес блокадата на границата с Гърция
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Депутатите от бюджетната комисия приеха удължителния закон на първо четене (ОБЗОР)
Депутатите от бюджетната комисия приеха удължителния закон на първо...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Крачка назад: ЕК смекчава правилата за продажба на нови бензинови и дизелови коли Крачка назад: ЕК смекчава правилата за продажба на нови бензинови и дизелови коли
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в Ловеч Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в Ловеч
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Източният фланг на НАТО призова за засилване на отбраната срещу...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Проказа в Хърватия и Румъния: Пациентите са чуждестранни работници
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Консултациите продължават: Какво си каза президентът с...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
40% искат управление около нова политическа сила, сочи проучване на...
Чете се за: 10:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ