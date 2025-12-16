БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Въпреки недоволството, данък „сгради“ беше увеличен, но не с 40%, както беше предвидено, а с 22 на сто

Яйца полетяха към Общинския съвет в Несебър: Жители на протест срещу скок на данък "сгради"
Снимка: БТА
Жители на Несебър излязоха на протест срещу планираното 40-процентно увеличение на данъка върху недвижимите имоти. Недоволните се събраха преди заседанието на Общинския съвет и изразиха недоволството си от управлението на общината и условията на живот, като настояха за оставката на кмета Николай Димитров.

С викове „Оставка“ и „Мафия“ протестиращите се обявиха срещу предложеното на кмета 40-процентно увеличение на данък „сгради“.

Мариета: “Цял свят плаща данъци. Но къде отиват нашите пари? При нас е някакъв кошмар. Разбирате ли? Кофите преливат, няма улици, няма осветление, нямаме нищо!”

Ивайло: “40 години Слънчев бряг е просто забравен от Господ. С този голям бюджет просто ни е омръзнало вече тези имитиращи продукти.”

Мирослава: “Децата ми пътуват в стари автобуси за училище, плащат най-скъпите ученически карти да ходят на училище до Бургас. Градският транспорт лятото мен ме е срам, че туристите се возят в автобуси без климатик.”

Полетяха и яйца към прозорците на Общинския съвет.

Николета Калева: “За какво ги увеличават? За сметка на кое? За разбитите ни улици? За туристическия сезон, който го няма?”

Кметът на Несебър отказа коментар пред медиите. Ден по-рано той публикува свое видео, в което защити предложението си за увеличение на данъка върху имотите.

Николай Димитров, кмет на Община Несебър: “Данъкът върху недвижимите имоти беше за последно актуализиран 2019 г. от 1,2 промила на 1,8 промила. Инфлацията, която беше, ковид вълната всички тези години обезцени този данък от 1,8 промила. Поскъпнаха хранителните продукти, горивата, поскъпна водата, ел. енергията, режийните разходи.”

Въпреки недоволството, данък „сгради“ беше увеличен, но не с 40%, както беше предвидено, а с 22 на сто.

#несебър #данък сгради #протест

