Един човек е задържан на протеста пред сградата на Общинския съвет в Несебър

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Един човек беше задържан по време на протеста пред сградата на Общинския съвет в Несебър за нарушаване на обществения ред. Това доведе до напрежение между полицията и протестиращите, които настояваха задържаният да бъде освободен.

Жена не позволи на полицейския автомобил да потегли, докато вътре се намираше задържаният. След проведена беседа мъжът беше освободен от органите на реда.

По-рано по сградата на Общинския съвет бяха хвърлени и яйца. По време на протеста граждани опитаха да блокират входа на сградата на Общинския съвет.

Повод за недоволството на гражданите са предложени промени в Наредбата за местните данъци и такси.

#протест в Несебър

