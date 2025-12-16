Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре

Година след мистериозното изчезване на 13-годишния Николай от село Конаре, община Гурково, все още няма следа от детето. Момчето със Синдром на Даун, изчезва за минути. От МВР заявяват, че работата по случая не е прекратена и всеки постъпил сигнал се проверява по установения ред.

На 17 декември 2024 г. 13-годишният Николай от село Конаре, изчезва безследно. Момчето, познато като Ники е видяно за последно в двора на дома си малко след обяд. Оттогава следите му се губят напълно. Няколко дни по-късно в селото се появява кучето на детето, за което родителите твърдят, че е било с него в момента на изчезването.

Още в първите часове след изчезването започва мащабна акция. В издирването участват полиция, жандармерия, доброволци от цялата страна, водолази, дронове с термокамери, кучета и хеликоптер. Претърсени са хиляди декари горска територия, реки, дерета, шахти и труднодостъпни райони, но без успех.

Няма намерени дрехи, обувки или каквито и да било вещи.

Станчо Стефанов - кмет с. Конаре: "Издирването продължи доста дълго като период от време.Всичко възможно беше направено. Всички места бяха обходени стотици пъти,но за съжаление никакви резултати."

Майката на Ники всеки ден си задава въпроса какво се е случило с него.

Денка Димитрова - майка на Ники: "Не знам, дали са го отвлекли, дали са го убили, дали са го заровили някъде. Просто не знам вече какво да си мисля."

Семейството на Ники продължава да живее с надежда. Родителите му не спират да вярват, че момчето е живо и че някой ден ще се върне у дома.

Денка Димитрова - майка на Ники: "Чувствам го, че е жив.Чувствам го,но много ми е трудно наистина. Къде е ?"

От полицията казват, че работят по няколко основни версии около изчезването на 13-годишния Николай. Но не дават никаква информация на родителите.

Денка Димитрова - майка на Ники: "По какво работят, що работят. Само казват няма нищо и толкова. Отивай си. Ние като има нещо, ние ще ти се обадим."

Година след изчезването на детето яснота по случая все още няма. От МВР съобщават, че разследването не е прекратено и работата по случая продължава. Детето е обявено за международно издирване чрез Шенгенската информационна система, като всеки постъпил сигнал се проверява.