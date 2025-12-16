БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Крачка назад: ЕК смекчава правилата за продажба на нови бензинови и дизелови коли

Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Запази

Автомобилните компании ще могат и след 2035 година да произвеждат и продават хибриди и коли с двигатели с вътрешно горене

Крачка назад: ЕК смекчава правилата за продажба на нови бензинови и дизелови коли
Слушай новината

Нови автомобили с двигатели с вътрешно горене ще могат да се продават в Европейския съюз и след 2035 година. Европейската комисия предложи днес облекчаване на планираната забрана за нови бензинови и дизелови автомобили. Производителите на автомобили ще могат да продължат да продават автомобили с конвенционални двигатели. Те обаче ще трябва да компенсират произтичащите от това емисии, като използват нисковъглеродна стомана, произведена в ЕС и биогорива.

Според сегашните правила от 2035 година всички нови автомобили и микробуси в ЕС трябваше да бъдат с нулеви емисии, което на практика означаваше производство само на електромобили.

Под натиска на автомобилната индустрия, най-вече в Германия и Италия, ЕК смекчи правилата за емисиите за нови автомобили. Вместо със 100 процента, емисиите на CO2 трябва да намалеят с 90 процента. Така автомобилните компании ще могат и след 2035 година да произвеждат и продават хибриди и коли с двигатели с вътрешно горене. Според ЕК това не е отстъпка от климатични цели.

Стефан Сежурне - зам.-председател на Европейската комисия: "Целта остава същата. Но ще бъдем гъвкави и прагматични, предвид потребителското търсене и трудността за производителите да предлагат 100 процента електрически автомобили до 2035 година. Европейската комисия избра подход, който е едновременно прагматичен и съвместим с климатичните ни цели и амбиции."

Производителите обаче ще трябва да компенсират емисиите по друг начин.

Стефан Сежурне - зам.-председател на ЕК: "Тази гъвкавост ще бъде компенсирана от въглеродна гледна точка. Въвеждаме възможността производителите да използват европейска зелена стомана, например, за да компенсират онези превозни средства, които все още не използват биогорива или синтетични горива."

Еврокомисията ще стимулира с кредити и европейските производители на малки модели електрически автомобили. И в България мерките се посрещат с одобрение.

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: "И досега няма енергиен ресурс, който да е изчезнал. Дори дървата, с които хората са се отоплявали с години, продължават да растат. Същото е и за въглищата. Не можем с лека ръка да зачеркнем петролните продукти, особено в транспорта. Това няма да доведе до нищо добро."

Автомобилната индустрия в Европа осигурява работа на почти 14 милиона души, но през последните години е изправена пред трудности заради смазващата конкуренция от Китай и търговското напрежение със Съединените щати.

#двигател с вътрешно горене #правила за продажба #дизел #ЕК #нови коли #бензин

Последвайте ни

