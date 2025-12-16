„Блясъкът на Перперикон“ представя над 200 артефакта, сред които кръст с мощи на неизвестен светец

В Кърджали тази вечер беше отрита изложбата „Блясъкът на Перперикон“. Тя е посветена на 60-ата годишнина от създаването на музея в града и на 25 години от първите проучванията на каменния град на траките. За първи път в изложбата е представен непоказан досега кръст, в който се съхраняват мощите на неизвестен светец.

Над 200 артефакта, част от тях - от времето на пирамидите в Египет, и всичките са открити на едно място – скалният град Перперикон в продължилите 25 години проучвания.

Проф.Николай Овчаров: "Това е една епоха, а пък тази епоха – 25 години, е събрала в себе си една друга, много по-голяма епоха – 7000 години. Защото наистина Перперикон е една енциклопедия."

Сечива от каменната епоха, бронзови мечове, много бижута от Античността и златни монети са сред експонатите. Най-голям интерес будят мощите на неизвестен светен в средновековен кръст, открит сред руините на църквите на Перперикон.

Проф. Николай Овчаров: "Два намерихме неотворени, херметически затворени. В единия имаше костици от някакъв неизвестен засега светец, а в другата - частици от Светия кръст. Така се е предполагало навремето, разбира се. Те са предадени в манастира на покойния отец Боян Саръев и събират страшно много хора вече години наред. Докато другия кръст за пръв път го показваме в момента."

Изложбата е подарък за жителите на Кърджали за коледните и новогодишни празници. След тях тя ще посети и други градове в България.