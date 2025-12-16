БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
Чете се за: 03:22 мин.
Консултациите при президента продължават с "БСП -...
Чете се за: 00:27 мин.
"Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като...
Чете се за: 08:07 мин.
Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон...
Чете се за: 03:00 мин.
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли...
Чете се за: 03:55 мин.
"Възраждане" след срещата при президента Радев:...
Чете се за: 01:50 мин.

„Блясъкът на Перперикон“ представя над 200 артефакта, сред които кръст с мощи на неизвестен светец

от БНТ , Репортер: Красимир Ангелов
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Изложбата се намира в Кърджали

bdquoблясъкът перпериконldquo представя 200 артефакта сред кръст мощи неизвестен светец
В Кърджали тази вечер беше отрита изложбата „Блясъкът на Перперикон“. Тя е посветена на 60-ата годишнина от създаването на музея в града и на 25 години от първите проучванията на каменния град на траките. За първи път в изложбата е представен непоказан досега кръст, в който се съхраняват мощите на неизвестен светец.

Над 200 артефакта, част от тях - от времето на пирамидите в Египет, и всичките са открити на едно място – скалният град Перперикон в продължилите 25 години проучвания.

Проф.Николай Овчаров: "Това е една епоха, а пък тази епоха – 25 години, е събрала в себе си една друга, много по-голяма епоха – 7000 години. Защото наистина Перперикон е една енциклопедия."

Сечива от каменната епоха, бронзови мечове, много бижута от Античността и златни монети са сред експонатите. Най-голям интерес будят мощите на неизвестен светен в средновековен кръст, открит сред руините на църквите на Перперикон.

Проф. Николай Овчаров: "Два намерихме неотворени, херметически затворени. В единия имаше костици от някакъв неизвестен засега светец, а в другата - частици от Светия кръст. Така се е предполагало навремето, разбира се. Те са предадени в манастира на покойния отец Боян Саръев и събират страшно много хора вече години наред. Докато другия кръст за пръв път го показваме в момента."

Изложбата е подарък за жителите на Кърджали за коледните и новогодишни празници. След тях тя ще посети и други градове в България.

#неизвестен светец #мощи #кръст #Перперикон #Кърджали #изложба

Яйца полетяха към Общинския съвет в Несебър: Жители на протест срещу скок на данък "сгради"
Яйца полетяха към Общинския съвет в Несебър: Жители на протест срещу скок на данък "сгради"
Нова измама в интернет: Несъществуващ монах в Бачковския манастир лекувал с билки диабет Нова измама в интернет: Несъществуващ монах в Бачковския манастир лекувал с билки диабет
Чете се за: 02:05 мин.
Сезонно явление: Множество медузи се появиха край Морската гара във Варна (ВИДЕО) Сезонно явление: Множество медузи се появиха край Морската гара във Варна (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
Включиха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй" в електроенергийната система Включиха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй" в електроенергийната система
Чете се за: 00:45 мин.
Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж в Стара Загора Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж в Стара Загора
Чете се за: 00:52 мин.
Един човек е задържан на протеста пред сградата на Общинския съвет в Несебър Един човек е задържан на протеста пред сградата на Общинския съвет в Несебър
Чете се за: 01:05 мин.

Депутатите от бюджетната комисия приеха удължителния закон на първо четене (ОБЗОР)
Депутатите от бюджетната комисия приеха удължителния закон на първо...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Крачка назад: ЕК смекчава правилата за продажба на нови бензинови и дизелови коли Крачка назад: ЕК смекчава правилата за продажба на нови бензинови и дизелови коли
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в Ловеч Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в Ловеч
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Източният фланг на НАТО призова за засилване на отбраната срещу...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Проказа в Хърватия и Румъния: Пациентите са чуждестранни работници
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Консултациите продължават: Какво си каза президентът с...
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
40% искат управление около нова политическа сила, сочи проучване на...
Чете се за: 10:10 мин.
У нас
