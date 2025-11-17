Зеленски в Париж: Украйна купува 100 френски изтребителя "Рафал"

Историческо споразумение между Франция и Украйна. Киев ще купи от Париж 100 изтребителя "Рафал". Декларация за това намерение подписаха днес президентите на двете страни.

В рамките на деветата визита на Зеленски във Франция от началото на руската инвазия, бяха обсъдени военните нужди на Киев.

Защитата на украинското небе - акцент в разговорите между Еманюел Макрон и Володимир Зерленски в Париж.



Френският президент посрещна украинския си колега във военната база Вилакубле край френската столица. Първа точка в дневния ред на визитата - среща с големите френски оръжейни производители.

Снимки: БТА

След 30-минутна презентация на възможностите на френската военно-въздушна мощ, беше подписана декларация за намерение за закупуването от Украйна на 100 изтребителя "Рафал", както и френски системи за противовъздушна отбрана с голям обсег и дронове.

"Днес преминаваме към нов етап. С това споразумение продължаваме да залагаме на сближаването на отбранителните ни индустрии, за да продължим да подкрепяме Украйна, модернизацията на въоръжените ѝ сили, които са на първа линия на защитата на Европа и възпирането на всякакви опити за агресия. Засилването на отбранителния капацитет на украинската армия е решаващ елемент за сигурността на всички нас", заяви френският президент Еманюел Макрон.

"Украйна не е сама в отбраната. Всяка от тези системи е ключова за защитата на живота в Украйна. Това са стратегически документи, чието действие ще продължи през следващите 10 години, считано от следващата година. Това е историческо споразумение. Ценим високо подкрепата на Франция", допълни украинският президент Володимир Зеленски.

Еманюел Макрон изрази надежда, че мир в Украйна може да бъде постигнат преди 2027 г.

В Елисейския дворец бяха подписани и няколко споразумения за двустранно сътрудничество в сфери като енергетиката, транспорта и критичната инфраструктура.

В рамките на посещението, Макрон и Зеленски посетиха щаб квартирата на многонационалните сили за Украйна. По инициатива на Париж и Лондон те се подготвят за разполагане в рамките на бъдещо споразумение за прекратяване на огъня и предоставянето на гаранции за сигурността на Киев. Те са сформирани от "коалицията на желаещите" и включват 35 държави.



Засега не е ясно кога ще бъдат доставени първите изтребители "Рафал", нито как ще бъдат платени. Сред вариантите е Киев да поиска средства от замразените руски активи.

Един изтребител "Рафал" струва между 70 и 80 милиона евро, което означава, че поръчката на Киев възлиза на около 7-8 милиарда евро.