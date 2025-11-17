БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Чете се за: 01:00 мин.
"Истории за разширяването" - Република Северна...
Чете се за: 04:42 мин.
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зеленски в Париж: Украйна купува 100 френски изтребителя "Рафал"

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Запази

Историческо споразумение между Франция и Украйна

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Историческо споразумение между Франция и Украйна. Киев ще купи от Париж 100 изтребителя "Рафал". Декларация за това намерение подписаха днес президентите на двете страни.

В рамките на деветата визита на Зеленски във Франция от началото на руската инвазия, бяха обсъдени военните нужди на Киев.

Защитата на украинското небе - акцент в разговорите между Еманюел Макрон и Володимир Зерленски в Париж.

Френският президент посрещна украинския си колега във военната база Вилакубле край френската столица. Първа точка в дневния ред на визитата - среща с големите френски оръжейни производители.

Снимки: БТА

След 30-минутна презентация на възможностите на френската военно-въздушна мощ, беше подписана декларация за намерение за закупуването от Украйна на 100 изтребителя "Рафал", както и френски системи за противовъздушна отбрана с голям обсег и дронове.

"Днес преминаваме към нов етап. С това споразумение продължаваме да залагаме на сближаването на отбранителните ни индустрии, за да продължим да подкрепяме Украйна, модернизацията на въоръжените ѝ сили, които са на първа линия на защитата на Европа и възпирането на всякакви опити за агресия. Засилването на отбранителния капацитет на украинската армия е решаващ елемент за сигурността на всички нас", заяви френският президент Еманюел Макрон.

"Украйна не е сама в отбраната. Всяка от тези системи е ключова за защитата на живота в Украйна. Това са стратегически документи, чието действие ще продължи през следващите 10 години, считано от следващата година. Това е историческо споразумение. Ценим високо подкрепата на Франция", допълни украинският президент Володимир Зеленски.

Еманюел Макрон изрази надежда, че мир в Украйна може да бъде постигнат преди 2027 г.

В Елисейския дворец бяха подписани и няколко споразумения за двустранно сътрудничество в сфери като енергетиката, транспорта и критичната инфраструктура.

В рамките на посещението, Макрон и Зеленски посетиха щаб квартирата на многонационалните сили за Украйна. По инициатива на Париж и Лондон те се подготвят за разполагане в рамките на бъдещо споразумение за прекратяване на огъня и предоставянето на гаранции за сигурността на Киев. Те са сформирани от "коалицията на желаещите" и включват 35 държави.

Засега не е ясно кога ще бъдат доставени първите изтребители "Рафал", нито как ще бъдат платени. Сред вариантите е Киев да поиска средства от замразените руски активи.

Един изтребител "Рафал" струва между 70 и 80 милиона евро, което означава, че поръчката на Киев възлиза на около 7-8 милиарда евро.

#изтребители "РАфал" # Володимир Зеленски #Еманюел Макрон #Украйна #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
1
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Заради силен вятър: Пренасочват полети от летището в София
2
Заради силен вятър: Пренасочват полети от летището в София
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
3
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
4
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна...
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите“
5
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам...
ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
6
ЕС обсъжда върховенството на закона у нас

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Европа

Чехия отбелязва 36 години от Нежната революция
Чехия отбелязва 36 години от Нежната революция
България без напредък в реформата на Антикорупционната комисия и ВСС, сочи евродоклад България без напредък в реформата на Антикорупционната комисия и ВСС, сочи евродоклад
Чете се за: 01:07 мин.
ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика
Чете се за: 02:57 мин.
Украйна ще поръча от Франция 100 изтребителя "Рафал" Украйна ще поръча от Франция 100 изтребителя "Рафал"
Чете се за: 03:12 мин.
Предполагаем саботаж на жп релси в Полша Предполагаем саботаж на жп релси в Полша
Чете се за: 01:15 мин.
ЕС обсъжда върховенството на закона у нас ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Заради силен вятър: Пренасочват полети от летището в София
Заради силен вятър: Пренасочват полети от летището в София
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Обраха ансамбъл "Чинари: Крадецът е задигнал архив от звукозаписното студио Обраха ансамбъл "Чинари: Крадецът е задигнал архив от звукозаписното студио
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си опасни селфита Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си опасни селфита
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Цените на горивата: Най-голямо е поскъпването на дизела Цените на горивата: Най-голямо е поскъпването на дизела
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Зеленски в Париж: Украйна купува 100 френски изтребителя...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Над 110 хил. лева са открити в дома на задържания митнически...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
12% от децата у нас се раждат преждевременно
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ