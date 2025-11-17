БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Една от най-яростните поддръжници на Доналд Тръмп се обърна срещу него заради сагата "Епстийн"

Джанан Дурал от Джанан Дурал
По света
Доналд Тръмп се обяви "за" публикуване на досиетата, свързани с делото

Обрат в позицията на Доналд Тръмп по случая "Епстийн" часове преди ключов вот в Конгреса. Американският президент призова републиканците в Камарата на представителите да гласуват в подкрепа на разсекретяването на документите, свързани с делото срещу покойния финансист за педофилия и сексуални престъпления.

Сагата "Епстийн" и фактът, че името на Тръмп беше замесено, стана повод за бурни политически скандали и разцепление в редиците на републиканците.

"Нямам какво да крия", "Публикувайте документите" - така Доналд Тръмп се обърна към Републиканската партия. Американският президент, който категорично отрича да е замесен в скандала около Джефри Епстийн, призова съпартийците си в Камарата на представителите да гласуват за разсекретяването на стотици хиляди документи. Утре предстои ключово заседание на Конгреса и се очаква 100 републиканци да гласуват за публикуването на делото "Епстийн".

"Нямаме какво да крием и е време да спрем да говорим за тази измама на демократите, организирана от радикални леви лунатици, целящи да засенчат огромния успех на Републиканската партия. Разследващата комисия може да предприеме каквито законови действия иска. Не ме интересува", каза Доналад Тръмп.

Преди дни демократите разкриха част от засекретените мейли и името на Доналд Тръмп се споменава многократно, включително репликата "Той знае за момичетата". Президентът-милиардер не отрича, че се е познавал с Епстийн, но твърди, че не е знаел за престъпленията му.

Лидерът на републиканците в Камарата на представителите - Майк Джонсън защити Тръмп с думите - "Ръцете му са чисти", но срещу президента се обърна една от най-яростните му поддръжници и влиятелен член на движението "Да направим Америка велика отново" - Марджъри Тейлър Грийн.

"Богатите и влиятелни хора не трябва да се ползват със специални протекции. Това е погрешно и това е посланието ми към всички жертви", коментира Марджъри Тейлър Грийн, член на Конгреса от Републиканската партия.

Сега Тръмп нарича Марджъри Тейлър Грийн "предателка" и "човек, чиято политическа кариера скоро ще приключи". Дори конгресмените да гласуват "за" разсекретяването на над 70 000 страници по делото "Епстийн", след това думата ще има контролираният от републиканците Сенат, а последен ще бъде Доналд Тръмп, който лично ще трябва да разпише решението.

#аферата "Епстийн" #Доналд Тръмп #САЩ

