"Lord of the Dance": Източноевропейското турне на шоуто започва от България

"Lord of the Dance" се завръща с още по-динамично и бляскаво шоу.

Създателят на шоуто Майкъл Флетли реши да обяви Източноевропейското турне в София.

То е посветено на 30-годишнината от началото.

Трудностите не са само в историята, но това не спира световноизвестната трупа. Все по-големи са изискванията към танцьорите, които надминават успеха на рокзвезди.

За 30-годишнината обещават още по-вълнуващ спектакъл, с нови герои, декори и костюми, а музиката е написана специално за новия вариант.

В началото на април 2026-а София и Варна ще посрещнат уникалните танцьори.