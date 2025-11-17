"Lord of the Dance": Източноевропейското турне на шоуто започва от България

"Lord of the Dance" се завръща с още по-динамично и бляскаво шоу.
Създателят на шоуто Майкъл Флетли реши да обяви Източноевропейското турне в София.
То е посветено на 30-годишнината от началото.
Трудностите не са само в историята, но това не спира световноизвестната трупа. Все по-големи са изискванията към танцьорите, които надминават успеха на рокзвезди.
За 30-годишнината обещават още по-вълнуващ спектакъл, с нови герои, декори и костюми, а музиката е написана специално за новия вариант.
В началото на април 2026-а София и Варна ще посрещнат уникалните танцьори.
Майкъл Флетли: "Нашето шоу е произведение на изкуството. То непрекъснато се променя и се развива, но разраства същността си".
Джеймс Кийгън, творчески директор: "Много е отговорно. Всяка вечер, когато танцуваме, го правим все едно това е последното шоу".
Майкъл Флетли: "Ние не търсим единствено съвършени танцьори и техника. Интересувам се от това как мислят, какво е тяхното отношение. Търся танцьори, които оживяват в светлината на прожекторите".