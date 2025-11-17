Коледни светлини, базари и украси озаряват Европа

В Париж булевард „Шанз-Елизе“ се превърна в сцена на светлинно и музикално шоу с над 430 000 LED пиксела, създаващи подвижни цветни мотиви по дърветата. Други райони на града също са осветени с красиви пеперуди и големи снежинки. Украсата е с енергоспестяващи LED лампи, а програмирането им е оптимизирано за намаляване на консумацията на ток.

Румънският град Крайова се преобрази истинска в зимна приказка с коледна украса, вдъхновена от балета „Лешникотрошачката“, който е и тема на коледния базар. Украшенията са разположени в 4 ключови зони на стария град. Градът е осветен е с над 1 милион LED лампички и включва тематични инсталации като колела, къщички, балерини, дървени войници и сцени от балета. Коледният панаир ще бъде отворен до 4 януари 2026 г.