БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Чете се за: 01:00 мин.
"Истории за разширяването" - Република Северна...
Чете се за: 04:42 мин.
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Коледни светлини, базари и украси озаряват Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Париж булевард „Шанз-Елизе“ се превърна в сцена на светлинно и музикално шоу с над 430 000 LED пиксела, създаващи подвижни цветни мотиви по дърветата. Други райони на града също са осветени с красиви пеперуди и големи снежинки. Украсата е с енергоспестяващи LED лампи, а програмирането им е оптимизирано за намаляване на консумацията на ток.

Румънският град Крайова се преобрази истинска в зимна приказка с коледна украса, вдъхновена от балета „Лешникотрошачката“, който е и тема на коледния базар. Украшенията са разположени в 4 ключови зони на стария град. Градът е осветен е с над 1 милион LED лампички и включва тематични инсталации като колела, къщички, балерини, дървени войници и сцени от балета. Коледният панаир ще бъде отворен до 4 януари 2026 г.

Последвайте ни

ТОП 24

Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
1
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
3
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1...
Терзиев за поскъпването на синя и зелена зона: Еврото не е виновно
4
Терзиев за поскъпването на синя и зелена зона: Еврото не е виновно
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
5
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна...
Любов и наука: Ежедневието на експерименталните животни във вивариума на СУ
6
Любов и наука: Ежедневието на експерименталните животни във...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: По света

Иновативни пътища с пластмасов отпадък в Унгария
Иновативни пътища с пластмасов отпадък в Унгария
Подготвя се филм за култовите кукли Labubu Подготвя се филм за култовите кукли Labubu
Чете се за: 00:45 мин.
Папата събра звезди на киното във Ватикана Папата събра звезди на киното във Ватикана
Чете се за: 00:45 мин.
ЕС договаря мерки за ограничаване на безмитни пратки ЕС договаря мерки за ограничаване на безмитни пратки
Чете се за: 00:37 мин.
Новините 17.11.2025 г. Новините 17.11.2025 г.
Чете се за: 05:15 мин.
Том Круз с почетен „Оскар“: „Киното е това, което съм“ Том Круз с почетен „Оскар“: „Киното е това, което съм“
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си опасни селфита Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си опасни селфита
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл" Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл"
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Над 110 хил. лева са открити в дома на задържания митнически...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Денонощни патрули в Карлово заради забелязаната мечка
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ