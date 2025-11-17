Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка

Дияна Хърка прекрати тази вечер гладната си стачка. Майката на загиналия под козирката в Нови Сад Стефан няма да напусне обаче палатката си пред парламента в Белград.

Тя продължава своя протест с искане за прозрачност и отговорност за всички, виновни за падането на козирката, за което тя обвинява и сръбския президент Александър Вучич.

"Много неща мога да направя, ако съм жива", обяви Хърка пред журналистите, които свика в 18 ч. българско време, и продължи: "Много граници мога да преместя".

Майката, която гладуваше от 2-ри ноември до днес, призова студентите и гражданите да се разберат какви ще се следващите крачки от протеста.