Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка

Тя обаче няма да напусне палатката си пред парламента в Белград

Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Дияна Хърка прекрати тази вечер гладната си стачка. Майката на загиналия под козирката в Нови Сад Стефан няма да напусне обаче палатката си пред парламента в Белград.

Тя продължава своя протест с искане за прозрачност и отговорност за всички, виновни за падането на козирката, за което тя обвинява и сръбския президент Александър Вучич.

"Много неща мога да направя, ако съм жива", обяви Хърка пред журналистите, които свика в 18 ч. българско време, и продължи: "Много граници мога да преместя".

Майката, която гладуваше от 2-ри ноември до днес, призова студентите и гражданите да се разберат какви ще се следващите крачки от протеста.

Product image
