Подготвя се филм за култовите кукли Labubu

Голяма филмова компания е сключила договор за правата върху популярната серия китайски плюшени кукли Labubu. Проектът е в много ранен етап – все още не са обявени режисьор, актьори или окончателен формат. Не е ясно и дали филмът ще е анимация или игрален.

Куклите Labubu, създадени от художника Касинг Лунг, станаха глобален феномен, особено благодарение на Риана, инфлуенсъри и популярното пазаруване „blind box“, в което не знаеш какво ще ти се падне. Филмовата компания прогнозира, че Labubu може да надмине популярността на Барби.