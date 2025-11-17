Новините 17.11.2025 г.

Акценти за деня:

У НАС

Национално обсъждане за ограничаване достъпа на деца до социални мрежи

На 20 ноември в България се планира национално обсъждане относно възможността за ограничаване на достъпа на деца под 15 години до социални мрежи като TikTok, Instagram и YouTube. Целта е да се намерят ефективни решения за защита на психичното здраве на младите.

Ученици от СМГ събират хранителни продукти за хора в нужда

Ученици от Софийската математическа гимназия (СМГ) организират за седма година акцията „Купи и дари“. Целта е да се подпомогнат възрастни хора в малки, отдалечени села без достъп до магазини. Акцията ще се проведе през уикендите 22-23 и 29-30 ноември.

СВЯТ

ЕС договаря мерки за ограничаване на безмитни пратки

Финансовите министри на Европейския съюз (ЕС) се споразумяха за мерки, ограничаващи притока на малки пратки под 150 евро, които са освободени от мита. Санкцията ще засегне предимно евтините китайски стоки от популярни сайтове за онлайн търговия, които досега пристигат без облагане и с безплатна доставка.

Папата събра звезди на киното във Ватикана

Папа Лъв XIV събра във Ватикана актьори, режисьори и сценаристи. Той подчерта значението на киното, което може да дава надежда и да връща вярата в доброто, без да пробутва нереални приказки.

Подготвя се филм за култовите кукли Labubu

Голяма филмова компания е сключила договор за правата върху популярната серия китайски плюшени кукли Labubu. Проектът е в много ранен етап – все още не са обявени режисьор, актьори или окончателен формат. Не е ясно и дали филмът ще е анимация или игрален.

Иновативни пътища с пластмасов отпадък в Унгария

В Унгария правят иновативни пътища, в които пластмасов отпадък замества камъка в бетона. Компания в Татабаня смесва натрошени пластмаси, пяни и други трудни за рециклиране материали с добавка за лек бетон.

Коледни светлини, базари и украси озаряват Европа

В Париж булевард „Шанз-Елизе“ се превърна в сцена на светлинно и музикално шоу с над 430 000 LED пиксела, създаващи подвижни цветни мотиви по дърветата. Румънският град Крайова се преобрази истинска в зимна приказка с коледна украса, вдъхновена от балета „Лешникотрошачката“, който е и тема на коледния базар.

СПОРТ

Последен шанс за успех за футболните ни национали срещу Грузия

България ще опита да спре негативната си серия. Футболните ни национали са без победа тази година. След гостуването на Турция, българският национален отбор приема утре Грузия в последния си мач от световните квалификации.

Португалия си гарантира участие на Мондиал 2026

Португалия е четвъртият отбор от Европа, който си гарантира участие на Световното първенство догодина. В последния си мач от квалификациите „мореплавателите“ разгромиха Армения с 9:1 и завършиха първи в Фрупа F.

Яник Синер отново триумфира на ATP

Яник Синер триумфира във финалния ATP турнир за втора поредна година. Италианецът спечели с 2:0 сета срещу Карлос Алкарас. Синер стана единственият тенисист с две поредни титли в надпреварата, и то без загубен сет.

Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом за сезона в Световната купа по ски

Българинът Алберт Попов се класира на 23-о място в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви (Финландия).

Дронбол – футбол с дронове вместо играчи

Дронфутболът (дронбол) е иновативен спорт с дронове вместо играчи, съчетаващ динамиката на футбола с модерни технологии. Спортът набира популярност по света и вече има български национален отбор, който сега участва на първото световно първенство в Шанхай.

Екстремно планинско колоездене в Източните Родопи

Районът на Източните Родопи освен за пешеходен туризъм е подходящ и за планинско колоездене. Пътеките дават шанс и за почитателите на рисковите преживявания с велосипеди. Срещаме ви с един от любителите на трудното каране – 35-годишния Петър Желев от Кърджали.