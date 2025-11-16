Мария Петрова в предаването "Зала на славата"

В предаването "Зала на славата" ви срещаме с Мария Петрова.

На 13 ноември една от най-харизматичните български гимнастички празнува 50-годишен юбилей.

Мария Петрова е трикратна световна шампионка (Аликанте 1993, Париж 1994, Виена 1995), двукратна европейска шампионка (Щутгарт 1992, Солун 1994) и носителка на европейската купа (Малага 1993).

Участничка на Олимпийските игри в Барселона през 1992 и Атланта 1996, където записва две пети места. Петрова е една от петте трикратни световни шампионки в цялата история на този спорт.

От 2010 е вицепрезидент на БФХГ, от 2021 e вицепрезидент на Техническия комитет към Международната федерация по гимнастика.

В предаването Мария Петрова разказва за пътя към голямата сцена и за най-паметните моменти в кариерата си.

"Когато си дете, мисля, че и при сегашните малки гимнастички е така, е супер забавно, защото ние сме една група деца, приятелки, които ходим заедно на училище, заедно тренираме, дори игрите извън гимнастиката са ни общи и някак то те въвлича и ти е интересно, защото всичко е под формата на игра. След това заедно пътувате по състезания. След това, като дойде по-тежкото натоварване и влезеш в сериозния спорт, тогава става еднообразно, монотонно, едно и също, повторение, повторение, тъй като нашият спорт изиска прецизност и перфекционизъм и наистина не винаги е било лесно, аз не случайно се отказвах всеки път след като стана световна шампионка", започна разказа си Петрова.

"Ние наистина нямаме втори шанс. Изпуснеш ли веднъж или не направиш ли, не изиграеш ли съчетанието перфектно, ти вече губиш шанса си да станеш първи и съответно да вземеш медал", каза още Мария Петрова.

Тя разказа за работата си с Нешка Робева.

"Ако треньорът е добър, той трябва да бъде и добър специалист, но той трябва да бъде и педагог, той трябва да бъде и добър психолог, той трябва и от време на време да бъде приятел на гимнастичките, защото иначе не се получава", сподели Петрова.

"Хубаво е да знаеш, че по някакъв начин си успял и по някакъв начин блестиш и си успял да бъдеш една идея по-различна от другите. Аз от дете искам да съм различна. Никога не съм искала да се впиша в групата, в тълпата, сред хората. И всъщност художествената гимнастика ми даде тази възможност да покажа себе си и да бъде различно от другите. И всъщност постигането на тези успехи ме отличи по някакъв начин и за мен беше удовлетвореност. Да, приятно е да бъдеш известен. Не винаги. Но аз не мога да кажа, че съм се самозабравила. Просто го приемам като един приятен гъдел", добави тя.

Петрова сподели, че любимото й съчетание е с обръч по Кармина Бурана.

"Ние заедно с Нешка направихме съчетанието много бързо. И беше страхотен фурор самото съчетание. И беше лесно на всичкото отгоре, на мен ми беше лесно да го играя", разказа Мария Петрова.

Запитана съжалява ли за нещо в кариерата си на спортист, тя отговори:

"Не, за нищо не съжалявам. Може би, ако трябва да говорим това, което един спортист иска и той иска да постигне всичко максимум, наистина аз съм участвала на две Олимпиади и имам две пети места. Но пък си казвам, че така е трябвало да бъде. Човек не може да има всичко. Да си три пъти абсолютен световен шампион и два пети европейски с още много медали, мисля, че е достатъчно като удовлетворение. А пък след това, оставяйки в художествената гимнастика, като съдия първо, после като ръководител, аз съм вече 13 години вицепрезидент на нашата федерация, българската художествена гимнастика вече има своите олимпийски медалистки. В ансамбъла имаме сребърен, бронзов медал. Това за мен пък е удовлетворението, че оставяйки в спорта, аз имам по друг начин тези медали", обясни голямата шампионка на България.

Тя смята, че художествената гимнастика еволюира, станал е по-интересен и по-труден спорт.

"Всички ние работим в тази насока да задържим тези успехи, а и да надградим, защото в индивидуалното можем да постигнем повече от сребърния медал на Калейн, идва и златният метал. Всички работим в тази насока, имаме много добро поколение гимнастички и не обичам да говоря големи думи, но предпочитам да го поставя така, като мечта и желание", заяви Петрова.

На въпроса каква е нейната мечта в личен план, тя заяви:

"Искам да бъда щастлива, удовлетворена и в мир със себе си."

"Ние спортистите пътуваме от малки. И ако нямаш подкрепата на твоето семейство, никога нищо не може да се случи. За мен семейството е нашия микрокосмос. Ако в него сме добре и там всичко ни е спокойно, и се подкрепяме, и поддържаме, заедно решаваме проблемите си, заедно честваме победите си и хубавите моменти, тогава един човек би бил наистина завършен и щастлив, и успешен", сподели Мария Петрова.

Гледайте предаването посветено на една от най-големите състезателки в историята на българската и световната художествена гимнастика във видеото!