ИЗВЕСТИЯ

За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

След пролетните температури уикенда - идва дъжд

Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Сериозни температурни амплитуди и валежи в близките дни

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Дунавската равнина ще остане мъгливо и следобед. Температурите ще се задържат осезаемо по-ниски - между 8° и 13°, докато в останалата част от страната максималните ще са от 16° до 21°, в София около 17°.

Облачността ще е предимно значителна. Вятърът ще се ориентира от юг-югозапад. Ще е умерен, на север от планините и в източните райони и временно силен.

През нощта ще започнат и валежи от дъжд в западната половина от страната. По-значителни ще са в района на Източните Родопи. Ще духа слаб, в Източна България и на север от планините умерен до силен южен вятър. Минималните температури ще бъдат от 7° до 12°, в Източна България между 12° и 16°.

Максималните в Северна и Западна България рязко ще се понижат, но не и в Източна. Ще бъдат от 8°-9° в северозападните райони от страната до 21° в югоизточните, в София около 15°.

В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен северозападен вятър, в Източна България умерен и силен югозападен. В сила е предупреждение за ветровито време в южните и източните райони.

Главно в Северна и в Западна България ще продължи да вали и през деня, и през нощта срещу сряда. Там, както и в Източните Родопи, се очакват значителни количества. В сила е жълт код.

Облачно ще е и по Черноморието. Следобед и вечерта главно по северното крайбрежие ще превали. Ще духа умерен и силен югозападен вятър, най-силен по южното крайбрежие. Температурите следобед ще са между 16° и 21°. Вълнението на морето ще е 3-4 бала, но с тенденция към отслабване.

И в планините облачността ще е значителна. Там също се очакват валежи от дъжд, над 2200-2300 метра от сняг.

В Западна Стара планина обаче границата дъжд/сняг ще бъде на около 1600 метра, вечерта ще се понижи до към 1300 м. Ще духа силен и бурен югозападен вятър.

Широкият спектър на температурните амплитуди ще бъде осезаем в близките дни. Сутрешните ще са от 6°-7° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а дневните ще са от 10° на места в Западна България до 20°-21° в Източна България.

В сряда ще остане облачно с валежи, значителни в Западна България, в Източните Родопи и в Стара планина. Без валежи и ветровито ще е в Югоизточна България.

От четвъртък нататък ще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността. Главно в планинските райони ще превалява слабо, но в равнините и в котловините ще се завърнат мъглите.

#слънчево време #времето #валежи #прогноза за времето #дъжд #новини в Метрото

