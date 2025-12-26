БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слънчево време в последните дни на декември

Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Снимка: Татяна Добролюбова
След валежите от дъжд и сняг около Коледа, през повечето от следващите дни ще преобладава слънчево време, с температури, близки до обичайните за края на месец декември.

В съботния ден минималните в по-голямата част от страната ще бъдат отрицателни - от минус 5° до минус 1°, в крайните югозападни и източни райони - до около плюс 2°, а максималните - от 2 - 3° на север до 7 -8 ° на юг, в София - около 2°. Ще преобладава слънчево време, но ще остане ветровито, с умерен и силен северозападен вятър, който ще създава усещането за по-студено от действителното време.

По Черноморието, освен ветровито, ще бъде и предимно облачно, с максимални температури от 4° по северното до 7° по южното крайбрежие.

В планините ще бъде още по-ветровито, с временно силен северен вятър, но също - предимно слънчево.

Под влиянието на обширна област от високо атмосферно налягане, слънчево ще бъде утре и в по-голямата част от Европа, включително и на Балканите. Значителни валежи от дъжд ще има в Испания и Португалия, където предстои затопляне, при което температурите ще се доближат до типичните за края на декември. Сняг ще продължи да вали в североизточните части от континента.

Повече облаци и слаби превалявания от сняг ще има у нас в неделя, главно в планинските райони. През останалите дни ще бъде слънчево, но по-често ветровито, а температурите ще се задържат без съществена промяна. Ново, още по-съществено застудяване, се очаква в сряда, когато отново ще има райони с така нареченото ледено време, при което и максималните температури остават под нулата.

