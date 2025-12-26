Момчето с колелото срещу огъня: Историята на Даниел, който дни наред носи вода и храна на пожарникарите

През август огромен пожар изпепели стотици декари гори в Природен парк "Пирин". Едно момче помагаше на пожарникарите, докато гостуваше на баба си в Сунгурларе - всяка сутрин се качваше на своето колело и караше с часове, за да им занесе вода и храна. Даниел е ученик в столично училище. Какво си спомня за тези дни, какво го мотивира - ето какво разказа той…

- Аз не се замислих, като видях, че гори нещо, като отидох, реших, веднага си казах аз ще помогна тука с каквото мога и почнах.

- Вода имате ли си? - Ти си момчето с колелото? - Да. - Чувстваш ли се като герой? Даниел Гълъбов: "Не бих казал, аз просто отидох да помогна, нищо повече."

Дни наред Даниел носил вода и храна на пожарникарите. Обувките му се разтопили, краката му се ожулили. Всяка сутрин потеглял с колелото нагоре към гората.

Даниел Гълъбов: "7:30-8:00 часа ставах и веднага се оправях, закусвам и отивам. Водата още първия ден в една военна чантичка я носих, защото няма в какво друго и така до последния ден си ги носих, защото нямам в какво просто. Крайните дни реших да си взема лотатата, на рамо и отидох на тлеещите храсти и площи и реших оттам да гася. просто да обръщам земята и това правих. Имаше един пожарникар който ми показа как да обръщам земята, накъде да хода и да следя вятъра."

Една сутрин видял катеричка. Пожарът превърнал дома на десетки животни в пепел.

Даниел Гълъбов: "До тлеещите пламъци беше легнала, нещо като прегоряла трева, видях я, не беше обгорена, реших да я полея с вода в шепа да видя и тя, нали, видях че се съвзе и почна да пие от шепата ми."

Даниел, който преди дни навърши 17 години, мечтае да стане военен - за да помага на хората.

Даниел Гълъбов: "На старите хора също обичам да помагам, като видя някоя баба че й тежат торбите, или в автобус, трамвай им давам място да седнат, все пак те са стари хора, трябва да седнат." - Кой те е научил на това? - Родителите ми така са ме учили, така са ме възпитали.

Следващото лято Даниел отново ще отиде на гости на баба си. И ще помага, ако има нужда.

снимки: БНТ