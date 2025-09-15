БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първолаци
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на пожарникарите в Сунгурларско, мечтае да стане военен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Някои истории трябва да намират продължение, да служат като мотивация, да покажат, че в пъстротата на света, в който живеем, има достатъчно поводи да видим доброта, скромност, възпитание, дълг. И ще ви припомним, ще разкажем и с нови, с повече детайли, историята на момчето с колелото - 16-годишният Даниел Гълъбов, който по време на пожарите в Сунгурларско носеше храна и вода за пожарникари и за бедстващи животни.

Репортерът и оператор на БНТ Иван Янев първи разказа вдъхновяващата история на момчето от София, което отива през ваканцията при баба си, но вместо със спокойно и безгрижно лято, се сблъсква с огнена стихия. Решава обаче не да си тръгне, а да остане и да помогне с каквото може.

"Вътре ме чоплеше нещо, да помогна", отбеляза Даниел, който след час ще започне новата си учебна година в столичното 26-то училище "Йордан Йовков".

"Видях, нали, че се издига гъст дим в гората и реших да отида да видя какво става. Видях пожарна, полиция и отцепваха района, защото беше се запалило точно до самия град. И нали си казах, ще отивам, ще се подготвя, ще се върна и ще помагам с каквото мога", спомня си Даниел.

На метри от горския пожар Иван Янев среща 16-годишния младеж с черно от саждите лице, но с ведра усмивка.

"Опожарено беше. Всичко беше опожарено около нас. Никой не очакваше там да срещне живо същество, не говорим за човек. В този момент се вдигна прах и от там излезе едно момче с едно малко колело, което от чисто детско любопитство се спря при нас и пита - вие какво правите, той се изненада, че вижда някой там, където не се очаква да има живи същества. Стана ясно, че сме телевизионен екип, че сме там на работа. И докато колегите си подготвиха да работят, аз се заговорих с него, той какво прави там, защото за мен също беше голяма е изненада да се появи някой там, освен пожарникар или горски. А той е едно момче, скромно, целия черен, краката му бяха обгорели, лицето му черно, с една торбичка от противогаз, която беше пълна с бутилки с вода. И се заговорихме, той ми каза ми: "Аз ходя, където видя, че мога да помогна, нося вода и храна на доброволци, на пожарникари", аз изключително много се впечатлих, защото в днешно време, когато ми каза, че е на 16 години, за мен беше още по-голямо от учудването, че толкова малко момче, е само в гората, с колелото, и е тръгнало да помага на пожарникари, на животни в беда, които са в пожара", отбеляза Иван Янев.

Той разказва в новините на БНТ историята на смелото момче и репортажът му се споделя от хиляди хора.

"Но това, което постигна като резултат този репортаж, за мен е истинско удовлетворение, защото много хора се обадиха да благодарят на него. Те нямаха връзка с него, имаха връзка с мен. Всеки изказваше благодарността и казаха, че това момче ги е вдъхновил. Това момче е вдъхновител, човек, който наистина може да промени други съдби на деца, които биха последвали неговия пример. Все пак, ако деца тръгнат и започнат да искат да приличат на Даниел, в гората, когато има пожар, е изключително опасно. Т.е. не трябва да се подценява тази ситуация там по никакъв начин. Този пожар беше един от най-големите в страната. И наистина беше много труден за овладяване. И срещайки го там, в пожара, в нищото, където няма никой. Той е там самичък. Ние сме трима човека, ние сме екип. Дори да ни се случи нещо, сме трима човека, а той е сам."

Момчето обува ботушите на дядо си и не жали сили и време, за да подпомага работата на пожарникари, горски и военни.

Самият той мечтае да стане военен и да следва, след като завърши средното си образование, в Военната академия във Велико Търново.

Вижте целия разговор във видеото

#момче на колело #Сунгурларско #Иван Янев

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
1
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
2
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
3
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
4
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
5
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов
6
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Образование

Президентът Радев към учениците: Използвайте предизвикателствата като трамплин за бъдещи успехи
Президентът Радев към учениците: Използвайте предизвикателствата като трамплин за бъдещи успехи
Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия
Чете се за: 01:07 мин.
Как посрещат учебната година в столичното 119-о училище? Как посрещат учебната година в столичното 119-о училище?
Чете се за: 01:32 мин.
Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна посреща новата учебна година без покрив Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна посреща новата учебна година без покрив
Чете се за: 03:07 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим възпитателната функция на училището Образователният министър: Трябва да засилим възпитателната функция на училището
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първолаци 15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първолаци
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на пожарникарите в Сунгурларско, мечтае да стане военен
Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Образователният министър: Трябва да засилим възпитателната функция на училището Образователният министър: Трябва да засилим възпитателната функция на училището
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Пернишкото село Рударци минава на воден режим
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Камери засичат средната скорост по магистрала "Марица" от...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Локализираха пожара над Рилския манастир
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Връчиха наградите "Еми"
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ