Турски съд решава дали да отстрани от длъжност лидера на опозицията

Очаква се днес турски съд да реши дали да отстрани от длъжност лидера на основната опозиционна Народнорепубликанска партия.

Над 50 хиляди души се събраха на протестен митинг в Анкара снощи срещу очакваното днес решение. Съдът може да обяви за невалиден конгреса на Народнорепубликанската партия от 2023 г. заради предполагаеми процедурни нередности.

Това ще промени облика на основната опозиционна сила в страната преди следващите парламентарни избори през 2028 г. Протестиращите скандираха за оставката на президента Реджеп Тайип Ердоган и срещу продължилата цяла година съдебна репресия срещу членове на партията, сред които и кмета на Истанбул и основен опонент на Ердоган, Екрем Имамоглу.