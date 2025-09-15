БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първолаци
Чете се за: 00:47 мин.

Турски съд решава дали да отстрани от длъжност лидера на опозицията

Диана Симеонова
По света
Над 50 000 души протестираха в Анкара снощи

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Очаква се днес турски съд да реши дали да отстрани от длъжност лидера на основната опозиционна Народнорепубликанска партия.

Над 50 хиляди души се събраха на протестен митинг в Анкара снощи срещу очакваното днес решение. Съдът може да обяви за невалиден конгреса на Народнорепубликанската партия от 2023 г. заради предполагаеми процедурни нередности.

Това ще промени облика на основната опозиционна сила в страната преди следващите парламентарни избори през 2028 г. Протестиращите скандираха за оставката на президента Реджеп Тайип Ердоган и срещу продължилата цяла година съдебна репресия срещу членове на партията, сред които и кмета на Истанбул и основен опонент на Ердоган, Екрем Имамоглу.

#Реджеп Ердоган #Турция #Екрем Имамоглу #протести #опозиция

