Прокуратурата ще промени обвинението на пастрока, прегазил умишлено дете в Русенско

от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Срещу мъжа са повдигнати четири обвинения

Предстои Окръжната прокуратура в Русе да промени в по-тежко обвинението на пастрока на 16-годишното момче, което почина в събота. Детето беше прегазено умишлено от мъжа в русенското село Басарбово през юли.

След скандал между 43-годишния мъж и жената, с която живеел на семейни начала, момчето и майка му тръгнали пеш по една от улиците в селото. Те били настигнати от мъжа, който шофирал автомобила си. Тогава той блъснал детето и избягал от мястото на престъплението.

Срещу пастрока са повдигнати четири обвинения - за опит за убийство, за умишлено причинено пътнотранспортно произшествие с последвали средни телесни повреди, за шофиране в пияно състояние и за шофиране след употреба на алкохол.

#Басарбово #пастрок #прегазено дете

