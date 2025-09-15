БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гледат мярката на задържания за побоя на летището в София

от БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Според разследващите агресията е проявена заради стекове с цигари

Предстои районната прокуратура в София да поиска постоянен арест за задържания мъж за побоя на Терминал 1 на летище "Васил Левски" в София.

Срещу 54-годишния мъж е повдигнато обвинение за побой по хулигански подбуди. В събота през нощта в търговски обект на Терминал 1 на летище "Васил Левски" обвиняемият е нанесъл удар със стъклена бутилка в главата на пострадалия. Вследствие на това той е получил средна телесна повреда.

Според разследващите агресията е проявена заради стекове с цигари и уточняват, че не е била предизвикана от пострадалия.

# летище "Васил Левски" - София #побой #мярка

