Софийската районна прокуратура задържа мъжа, нанесъл средна телесна на друг човек на летище "Васил Левски"

Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“

Софийската районна прокуратура задържа мъжа, нанесъл средна телесна на друг човек на летище "Васил Левски"
Снимка: БТА
Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 54-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на друг мъж по хулигански подбуди, съобщиха от прокуратурата.

Днес в търговски обект на Терминал 1 на Летище "Васил Левски" – София, обвиняемият Е.К. ударил с бутилка в главата и с ръце в тялото Я.Г., вследствие на което му причинил средна телесна повреда. Деянието е извършено по хулигански подбуди – обвиняемият не е бил предизвикан от пострадалия и го е нападнал заради стекове с цигари, се посочва в съобщението.

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на дежурен прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

